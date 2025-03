Vrijwilligers Ferm Kinderopvang bedankt voor inzet

Tijdens de Week van de Vrijwilliger bedankte Ferm Kinderopvang alle vrijwilligers hartelijk voor hun dagelijkse waardevolle inzet in ook de vier deelgemeenten van Zedelgem. De buitenschoolse kinderopvang (BKO) van Ferm is er voor alle kinderen van de kleuter- en basisschool. Ouders die een speelse en gezellige opvang zoeken, kunnen terecht bij Ferm Kinderopvang Zedelgem op woensdagnamiddag, snipperdagen, korte en lange vakanties. “Om onze vrijwilligers in de bloemetjes te zetten organiseerden we een gezellige wafelbak, om ook met een glaasje bubbels bij te praten en elkaar beter te leren kennen. Zonder hen zou onze buitenschoolse opvang niet mogelijk zijn. Hun gewaardeerd enthousiasme, motivatie en kracht maken elke dag opnieuw het verschil”, duidt Huguette Leterme van Ferm. (HV/foto HV)