Vrijwilligers en verenigingen houden wegbermen schoon in Jabbeke

Al meerdere jaren zorgen vrijwilligers en verenigingen voor een propere wegberm langs geadopteerde wegen. Het Jabbeekse beleid is daarvoor dankbaar, want het ziet dat deze mensen heel wat zwerfvuil opruimen. Voor Dorine Samaey uit Snellegem is het zowat een dagtaak.

“Al jaren stimuleren we burgers en jeugd-, sport- of culturele verenigingen om samen met ons ervoor te zorgen dat Jabbeke proper is”, zegt schepen Chris Bourgois, bevoegd voor Wegbermbeheer. “Indertijd zijn we gestart met een subsidiesysteem om hen te stimuleren om de wegbermen aan te pakken.”

“In het kader van het opruimen en verwijderen van zwerfvuil in en rond de wegbermen, wordt aan de Jabbeekse verenigingen de mogelijkheid geboden tot het adopteren van wegbermen.”

“Onder het adopteren van wegbermen wordt het verwijderen van zwerfvuil uit de wegberm en bijhorende gracht gedurende een heel jaar verstaan. Voor het adopteren van wegbermen wordt een subsidie verleend per lopende meter wegberm. Altijd leuk om de spaarkas wat aan te vullen. Het gemeentebestuur stelt een digitale kaart en een bijhorende lijst ter beschikking, waarop alle wegbermen staan aangeduid die in aanmerking komen.”

“Per wegberm wordt de lengte in lopende meter uitgedrukt. Er moet een minimum van 2.000 lopende meter wegbermen worden geadopteerd. Het systeem krijgt meer en meer succes, heel wat verenigingen doen hieraan mee. En we zoeken nog altijd extra opruimers.”

Sensibilisering

Naast dit initiatief zijn er ook diverse geëngageerde mensen en organisaties die opruimacties doen. Onder andere Natuurpunt, de Gezinsbond of Vooruit Jabbeke steken regelmatig de handen uit de mouwen.

“Het is mooi om vast te stellen dat mensen ons daarmee willen helpen, al zou het nog mooier zijn mocht het opruimen van zwerfvuil niet meer nodig zijn”, beseft Chris Bourgois. “Maar hun engagement is ook een vorm van sensibilisering naar de hele bevolking toe. Ik wens hen dan ook te bedanken voor hun inzet.”

“Een speciale vermelding wil ik geven aan Dorine Samaey uit Snellegem, die al meer dan 200 kilometer berm proper heeft gemaakt, in twee jaar. Alle kilometers worden nauwkeurig bijgehouden in haar notaboekje. Ze heeft met recuperatiemateriaal een eigen karretje gemaakt om alles op te vangen. Ze is een voorbeeld voor velen.”

