Vrijwilligers eerstelijnszone Houtland & Polder in de bloemetjes: “Dit is iets om trots op te zijn”

Nu het coronavaccinatiecentrum in Gistel dicht is, kan de focus worden verlegd naar de nieuwe ‘priklocatie’ Thor in Torhout. Maar dat gebeurt niet zonder de vele vrijwilligers en medewerkers in de kijker te zetten. “Wat zij hier hebben gepresteerd, is iets om trots op te zijn.”

In de Eerstelijnszone Houtland en Polder waren er tot eind maart twee vaccinatiecentra operationeel, één in Gistel in industriezone Konijnenbos en één in Groenhove in Torhout. Beide centra zijn ondertussen gesloten en alles is ondergebracht op één locatie voor de hele zone, site Thor in Torhout. Na zes maanden hard werk schakelen de lokale besturen, centrumleiders, verpleegkundigen en vrijwilligers een versnelling lager. De tijd was dus aangebroken om alle medewerkers en vrijwilligers te bedanken.

Voor zij die actief waren in Gistel, werd een dankmoment ingelast in Ferme Blanche, met een hapje en drankje. “We hebben in totaal 56.410 prikken gezet, in de vaccinatiecentra Konijnenbos en Groenhove samen. Daarvoor hadden we er al 109.975 gezet in de vaccinatiecentra Zomerloos in Gistel en De Mast in Torhout, in de periode van februari tot september 2021. Een welgemeende dankjewel dus aan iedereen die zijn of haar steentje bijgedragen heeft”, zegt programmamanager Ellen Boriau.

Voor de hele zone is er nu nog één priklocatie: de site Thor in Torhout

Waakfase

“De unieke samenwerking die tussen de partners van de eerstelijnszorg, vrijwilligers en de lokale besturen afgelopen maanden is gegroeid, vormt een basis voor toekomstige projecten”, pikt voorzitter van de eerstelijnszone Romina Vanhooren in. “Ook tijdens deze zogenoemde waakfase zetten we verder in op een succesvolle vaccinatiecampagne. Zo zijn er in mei momenteel drie vaccinatiedagen voorzien, zowel voor kinderen als volwassenen in onze regio. Wat de verdere toekomst brengt, is momenteel nog onduidelijk. Voordeel is alvast dat we op site Thor heel snel kunnen opschalen en meerdere vaccinatielijnen kunnen voorzien.”

Het vaccinatiehoofdstuk in Gistel is zo afgesloten. “Na een intense periode om alles – vaak in sneltempo – georganiseerd te krijgen, werd de laatste prik in onze stad op 25 maart gezet. Het is dan ook het juiste moment om de vele vrijwilligers, ons personeel en onze veiligheidscel te bedanken voor hun inzet”, zegt Gistels burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Wat de vrijwilligers en medewerkers hier hebben gepresteerd, is iets om trots op te zijn. Dat is een woord van dank namens de stad en inwoners zeker waard. Ik hoop dat we de goede samenwerking kunnen verderzetten.”

Nu alles op Thor-site

Alles is vanaf nu dus gecentraliseerd op de site Thor, in de Industrielaan 15. Dat is een voormalige meubelfabriek die recent eigendom werd van het lokaal bestuur.

“De locatie is makkelijk bereikbaar, zowel met de wagen als met het openbaar vervoer”, zegt burgemeester Kristof Audenaert (CD&V). “Aangezien de bestemming van het gebouw nog volop bekeken wordt, staat het nu leeg. Een ideale locatie, dus, om een vaccinatiecentrum in onder te brengen zonder de werking van een sport- of evenementenzaal te beïnvloeden. De stadsdiensten hebben er alles aan gedaan om de loods tijdig gebruiksklaar te maken voor de eerste prikken daar.” (TVA)

Algemene informatie over vaccineren is te vinden op www.laatjevaccineren.be.