Vrijwilligers doen kerstmarkt slagen in Alveringem

In woon- en zorgcentrum ’t Hoge is een kerstmarkt georganiseerd. Een gezellig moment voor bewoners en hun familie en de opbrengst betekent een extraatje. Rita Porreye uit Alveringem en Els Vanassche uit Lo bakten de pannenkoeken.

“Ik ben vrijwilliger van het allereerste uur in ’t Hoge”, zegt Rita Porreye. “Omdat mama er woonde, was ik al vrijwilliger in Clep en in 2013 hielp ik mee aan de verhuis van het oude naar het nieuwe gebouw.” Els Vanassche uit Lo werd vier jaar geleden vrijwilliger.

“Ik ben er altijd als er zang- en bingonamiddag is”, zegt Els. Ook de hartsvriendinnen Rita Lahaye uit Zonnebeke en Carine Vanparys uit Lo zijn enthousiaste vrijwilligers. “Carine en ik begeleiden de zangnamiddagen. Voor de kerstmarkt hebben Carine en ik sjaals verkocht. We breien ze zelf en omdat er tijdens de coronajaren geen kerstmarkt was, hebben we er extra veel”, vertelt de 66-jarige Rita.

(AB)