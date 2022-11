Vrijwilligers ‘De Sleutelganger’ gaan strijd aan tegen armoede: Ongebruikte kledij of speelgoed? Eén adres!

Gevulde rekken, democratische prijzen en een ruim aanbod. Bij De Sleutelganger in Ingooigem (bij Anzegem) vinden zowel jong als oud betaalbare kledij. Dit sociale initiatief is het wapen waarmee de vzw haar strijd tegen armoede en onrecht wil aanpakken. “Alles begint met het verlagen van die eeuwige drempel om hulp te vragen.”

Na de coronacrisis zijn we in een nieuwe crisis beland. De prijzen van elektriciteit en gas swingen de pan uit. Tal van gezinnen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen terwijl de facturen zich blijven opstapelen. “Dat hebben we ook hier gemerkt. Er is een overduidelijke toename aan vragen naar hulp”, vertelt Franky Goudeseune, een van de drijvende krachten achter vzw De Sleutelganger. Hij zag vanop de eerste lijn hoe de realiteit van het dagelijkse leven er bij velen keihard op in wist te hakken. Een oplossing drong zich op en die vonden ze in de vorm van een kledijzaak.

Evangelische gemeenschap

“Het concept zelf bestaat al lang, een aantal jaren al”, gaat hij verder. “In het begin was het vooral een zijproject van onze evangelische gemeenschap. Aanvankelijk was het niet meer dan een opbergruimte waar we wat kledij inzamelden. Toen we meer en meer vragen ontvingen, beslisten we dan ook om het geheel verder uit te bouwen. Met deze volwaardige winkel tot gevolg, die iedere woensdag en zaterdag open is voor iedereen.”

Ieder item in onze zaak kost maximaal 3 euro

Iedereen, het is een woord dat hard wordt benadrukt. “Het is een hardnekkig cliché dat nog steeds aan dergelijke initiatieven blijft kleven. Het is niet enkel bestemd voor een bepaalde doelgroep in de maatschappij. Hier is echt iedereen welkom, zowel arm als rijk, om te snuisteren terwijl ze op zoek zijn naar dat ene koopje. Ieder item in onze zaak kost maximaal 3 euro, het gros dat je hier uitgestald ziet verandert al voor 2 euro van eigenaar. Het is ook niet zo dat we zomaar alles uitstallen. Alles wat we aangeleverd krijgen, wordt gesorteerd en waar nodig gecorrigeerd maar we gaan ook niet zomaar wat gaan verkopen. We nodigen de mensen dan ook graag uit om ongebruikte kledij of speelgoed hier binnen te brengen. Zo houden we onze rekken gevuld.”

Fondsen

Zowel rijk als arm? Schiet het concept daarmee de doelgroep niet regelrecht voorbij? “Absoluut niet”, is het resolute antwoord. “Natuurlijk zijn we blij als we mensen in nood van kledij kunnen voorzien, maar hier gaat het vooral om het inzamelen van geld. Die fondsen worden dan weer rechtstreeks in tal van sociale werken gepompt, dát is het doel. Denk daarbij aan instanties als het Huis van het Kind in Zwevegem en Rumbeke, de voedselbank of het samenstellen van pakketten voor wie het nodig heeft. Zo worden intussen 250 pakketten gemaakt voor gezinnen in nood, waar we een volledig assortiment van noodzakelijke items in voorzien. Van zeep tot voedsel. De noden zijn groot. Om dat draaiende te houden, hebben we financiële ondersteuning nodig en die komt vanuit de verkoop van kledij. Met onze gemeenschap werken we ook tot ver over de grenzen, armoede kent immers geen kleur noch land. Acties in Rwanda of Congo? Dat zijn zaken waar we ons voor engageren.”

Drempel

De winkel wordt gerund door een groep vrijwilligers. Het zijn ook die vrijwilligers die voor de aanvoer van nieuwe goederen zorgen. “In het begin ontvingen we voornamelijk bezoekers dankzij mond-tot-mondreclame, maar eenmaal we begonnen te groeien, lieten we ook flyers drukken. Samen met de vrijwilligers gingen we die dan samen bussen. Er heerst nog steeds een taboe rond armoede”, aldus Franky Goudeseune. “Niemand loopt graag te koop met zijn of haar problemen. Ergens binnenstappen om hulp te vragen, in een plaats waar je mogelijks mensen kent, is nog steeds die laatste grens die moet worden overwonnen. Hier liggen we op een afstand van de straat zelf en durven mensen al wat sneller hun problemen uit de doeken doen. Maar de drempel om hulp te vragen, is en blijft hoog in ons land. Samen moeten we aan de slag om die drempel definitief te slopen”, besluit Goudeseune.

Tweedehandsboetiek De Sleutelganger vind je aan de Heirbaan 90 in Ingooigem. De deuren worden iedere woensdag en zaterdag geopend, telkens van 10 tot 16 uur.