Vrijwilligers beoordelen voor de tweede keer voetpaden: “Met rolstoel en looprekje”

Vrijwilligers beoordelen de komende weken in Wervik en Geluwe de staat van de voetpaden. Dat gebeurde een eerste keer in 2017. VLOT of ‘Veilig Lopen Op het Trottoir’ is een initiatief van de seniorenadviesraad en de lokale dienstencentra De Kim (Wervik) en De Spie (Geluwe).

Na de vorige keer, ondertussen al zes jaar geleden, werden alle aanbevelingen gebundeld en bezorgd aan het schepencollege en enkele betrokken ambtenaren. Heel wat suggesties werden aangepakt, wat leidde tot een betere toegankelijkheid van de voetpaden.

“Ondertussen zijn we enkele jaren verder en is het hoog tijd om onze actie nogmaals te hernemen”, aldus voorzitter Françoise Bonduelle van de seniorenadviesraad. “De werkgroep VLOT werd opnieuw samengeroepen om het initiatief weer op te starten.”

De werkgroep bestaat uit Nicole Lampole, May Vanneste, Françoise Bonduelle en Willy Feryn (leden van de seniorenadviesraad), Rosa Dierynck, Melissa Alaimo (De Spie) en Ilse Casteleyn (De Kim).

Vier zones

“Opnieuw delen we de kaart van Wervik en Geluwe elk in vier zones in”, zegt de voorzitter. “In totaal bewandelen we dus acht zones. We werken met vier groepen van telkens twee personen, die elk twee zones voor hun rekening zullen nemen. Deze groepen bestaan uit de leden van de werkgroep. Maar we kunnen ook rekenen op extra vrijwilligers Freddy Legrand en Vincent Carlier.”

Nieuw dit keer is dat we een flyer bij hebben om te sensibiliseren

“Op de wandeling nemen we een rolwagen en een looprekje mee om zelf aan den lijve te ondervinden waar de knelpunten zich situeren. Alle opmerkingen zullen opnieuw worden geïnventariseerd aan de hand van een checklist. Belangrijk is wel dat we niet enkel aandacht besteden aan problemen en obstakels, maar dat we ook weer de positieve zaken zullen benadrukken.”

“Net zoals de vorige keer worden foto’s genomen want een beeld zegt dikwijls meer dan een geschreven tekst”, aldus centrumleider Ilse Casteleyn van De Kim. “Na de vorige keer is 45,92 procent van de meldingen opgelost. Niet gerealiseerd houdt 15,66 procent in. Een aantal meldingen blijkt ook niet op te lossen.”

Flyer

“Nieuw dit keer is dat we een sensibiliseringsflyer meenemen”, zegt Françoise. “Merken we zaken op die beter kunnen, zoals bijvoorbeeld een fiets of reclamebord die het voetpad versperren, dan bezorgen we de flyer aan de betrokken inwoner of handelszaak met bijkomende info over het belang van het vrijhouden van de voetpaden. Op die manier willen we iemand bewust maken van de situatie.”

“De vorige keer werden bewoners en middenstanders daarop niet attent gemaakt. We blijven overtuigd van het belang van dit initiatief. Toegankelijke voetpaden zijn immers voor iedereen belangrijk en noodzakelijk. De wandelingen worden afgerond tegen halfweg mei. We presenteren graag de resultaten halfweg juni.”

Kruiseke en Ter Hand komen (nog) niet aan bod omdat het aantal vrijwilligers beperkt is. De bevindingen worden een interessant document voor schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V). “Het houdt ons wel wakker”, zegt Tom. “Chapeau voor de inspanningen. In Wervik hebben we natuurlijk een historische stadskern met smalle voetpaden. Een paar zaken zijn met de beste wil van de wereld wel niet op te lossen.”

(EDB)