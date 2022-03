Vrijwilligers als Diederik zijn er ook voor vluchtelingen, die niet uit Oekraïne komen: “Afkomst doet er niet toe”

Ook in de Vredesstad is er nog #PlekVrij voor vluchtelingen uit Oekraïne, ‘ondanks’ de omstreden opvang van een honderdtal asielzoekers uit andere werelddelen. Terwijl sommigen vreesden voor hun komst, zetten anderen zich vrijwillig in om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Diederik is een van hen. Hij nam zijn schminkdoos mee om gezichten én buiken te grimeren. “Ik heb geen zo’n nationaliteitsgevoel. De afkomst van de vluchtelingen doet er voor mij niet toe.”

‘And, does it look like Ethiopia?’ Op de zwangere buik van een asielzoekster schminkte Ieperling Diederik Vandenbilcke (57) vrijdag een afbeelding, die doet denken aan haar thuisland. De vrouw kwam naar ons land om een betere toekomst te vinden voor haar dochter en ongeboren kind. Ze worden opgevangen in jeugdverblijf The Poppies, samen met een honderdtal andere asielzoekers.

Hun komst stootte de voorbije maanden op protest in de vorm van brieven, commentaar op sociale media, petities en spandoeken uit vrees voor overlast en criminaliteit in het centrum van Ieper.

“Ik heb daar alleszins niks van gemerkt”, zegt Diederik, die vlakbij woont. “Die mensen zijn angstig en ik wou hen vrijwillig even ontspanning bieden door te komen schminken.”

Brede waaier aan nationaliteiten

De ongerustheid rond The Poppies staat in schril contrast met de spontane inzamelacties en #PlekVrij-initiatieven voor vluchtelingen uit Oekraïne. “Voor een aantal mensen is dat als het ware dichter bij hun bed. En als het gaat om een aanval tegen ‘het westen’, voelt men zich misschien sneller solidair dan met Afghanen of Noord-Afrikanen. Ikzelf heb geen zo’n nationaliteitsgevoel. De afkomst van de vluchtelingen doet er voor mij niet toe.”

Stefaan Vanderstraete, zaakvoerder van The Poppies, verwachtte naar eigen zeggen wel tegenkanting naar aanleiding van de noodopvang in zijn verblijf sinds begin januari. “Het gaat om een brede waaier aan nationaliteiten, waaronder Turkije, Syrië, Afghanistan, Eritrea, Moldavië en Latijns-Amerika”, aldus Vanderstraete.

“Hun komst heeft stof doen opwaaien, maar dat was ingecalculeerd. Zulke vluchtelingen wel, anderen niet… Het is moeilijk en gevaarlijk om dat zwart-wit te stellen. Maar je kan er niet om heen dat er een gigantische golf van solidariteit is voor wie uit Oekraïne komt, en dat zoiets minder evident is voor wie uit meer zuidelijke richting komt. Voor mij is het geen punt waar ze vandaan komen.”

Rode Kruis

De schminksessie was allerminst de eerste activiteit voor de asielzoekers, die onder meer deelnamen aan een kapperssalon, muziekworkshops, lessen Nederlands en de Vlaamse Week tegen Pesten. Ze blijven nog in The Poppies tot 15 maart.

Voor Vanderstraete is het de eerste keer dat hij opvang biedt aan zoveel asielzoekers. “Het was een sprong in het duister, maar het is goed omkaderd en georganiseerd door het Rode Kruis. Ik kan alleen maar vaststellen dat niet alle vluchtelingen terroristen zijn. En niet alle Vlamingen racisten. Ik zou het onmiddellijk opnieuw doen. Ook voor vluchtelingen uit Oekraïne.”

(TP)