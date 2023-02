Vrijwilliger Paul (82) neemt na achttien jaar afscheid van Sint-Jozefskliniek in Izegem

De Sint-Jozefskliniek in Izegem moet het voortaan zonder één van zijn trouwste vrijwilligers doen. Paul Segers (82) vervoerde jarenlang revaliderende patiënten van en naar het ziekenhuis. Nu wil hij het rustiger aan doen.

“Paul was achttien jaar lang een trouwe vrijwilliger”, vertelt Ann Herman van de Sint-Jozefskliniek. “Hij werd in 2004 vrijwilliger in revalidatiecentrum Ten Bos en vervoerde toen patiënten naar consultaties in omliggende ziekenhuizen. Toen Ten Bos in 2011 werd overgenomen door de Sint-Jozefskliniek verhuisde Paul mee. Hij bracht als vrijwilliger veel revaliderende patiënten van thuis naar de ambulante revalidatieafdeling van het ziekenhuis om hun herstel verder te zetten. Paul was een chauffeur die van aanpakken wist, zowel autotechnisch als op menselijk vlak. We wensen Paul nog heel veel goede jaren toe, met ruime tijd voor zijn interesses en hobby’s.”

Paul werd drie jaar geleden, net voor de coronacrisis, door het ziekenhuis al eens in de bloemetjes gezet. “Ik help graag mensen”, zegt hij. “Als je weet dat privévervoer de mensen een flinke duit kost en ambulancevervoer niet door het ziekenfonds wordt terugbetaald, ben ik blij dat ik deze dienst gratis kan aanbieden.”

Het ziekenhuis laat nog weten dat de opvolging van Paul verzekerd is. “Een goede zaak voor iedereen die verder willen revalideren op onze revalidatiedienst onder leiding van revalidatiearts Charlotte Vandendriessche”, aldus Ann Herman. “We kunnen wel nog steeds nieuwe vrijwilligers gebruiken. Wie interesse heeft, mag contact opnemen via vrijwilligers@sjki.be of op 051/33.41.30.”