Vrijwilliger Gino Decruyenaere wint de Houten Schoen: “Ik viel volledig uit de lucht”

Muziekzender MNM reikte voor de tweede keer de Houten Schoen uit. Dit gebeurde in de aanloop naar de Gouden Schoenuitreiking. De Houten Schoen zet dé vrijwilliger uit de lokale voetbalwereld in de bloemetjes. Dit jaar ging de prijs naar Gino Decruyenaere (63) uit Desselgem van KWS Desselgem.

Gino, afkomstig uit Harelbeke maar 37 jaar geleden verhuisd naar Desselgem, was totaal verrast door de onverwachte erkenning van de meisjes U16 van KWS Desselgem en hun ploegverantwoordelijke Natacha Vercruyssen. De overhandiging door Laura Govaerts van MNM gebeurde rechtstreeks op de radio. “Dat ik uit de lucht kwam vallen kan je gerust stellen, ja”, zegt Gino trots. “Ik heb een heel goeie band met dit ploegje, dat er zo een wederzijds respect is, is heel mooi.”

“Ik kwam bij Desselgem terecht door mijn nu 37-jarige zoon Kenneth die begon met voetballen. De dame die voor mij de kantine openhield werd ziek en zo rolde ik in dit verhaal om mee te helpen. Dit zette ik verder met Paul Peers en verzeilde zo ook in het bestuur. Ik doe dit nu samen in het weekend met mijn zus Katrien als het druk is. Tijdens de week, en nu al twee jaar, doe ik dit helemaal alleen als er trainingen zijn, met uitzondering van dinsdag. Zo kunnen de ouders en of spelers genieten van een drankje.”

“Ik deed mijn eerste horeca-ervaring op in ’t wit Paard in Harelbeke. Zo is de passie begonnen. Had mijn vrouw destijds licht op groen gegeven dan was ik uitbater van het Funcafè in Zwevegem geworden. Ik kreeg ooit aanbiedingen door bijvoorbeeld Oostrozebeke, maar ik ging toen nog gaan werken en zag dat niet zitten. Mijn hart ligt immers bij Desselgem. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn hoor (lacht). Dit is al eens met ups en downs, er vallen wel eens woorden zeg maar… maar je moet kunnen vergeten.”

Hartoperatie

“Zes jaar geleden kreeg ik te kampen met gezondheidsproblemen. Een operatie aan mijn hart drong zich op. De dokter zei toen: ‘zorg maar dat je tussen het volk staat’. En inderdaad, mocht ik dat niet hebben… Ik ben dan ook heel blij dat ze mijn werk appreciëren”, aldus Gino.

Gino Decruyenaere met de U16 meisjes van KWS Desselgem en ploegverantwoordelijke Natacha Vercruyssen. © ELD

Het was Natacha Vercruyssen (40) die Gino inschreef voor de Houten Schoen. “Ik hoorde de oproep maandagavond op MNM. Ik stuurde een korte uiteenzetting van mijn argumenten om Gino te nomineren”, verteld de Desselgemse, die ploegverantwoordelijke is van de meisjes U16. “Een goed halfuur later kreeg ik al een telefoontje terug.”

“We willen zo Gino bedanken. Hij is er altijd voor iedereen. Ook toen de ploeg een winterbarbecue hield, bood hij spontaan aan om te helpen. Hij nam er zijn agenda bij en zegde meteen toe. Ook toen we voor corona een bezoek aan de Efteling brachten, deed hij speciaal de kantine open na onze terugkeer, zodat we nog konden nakaarten. Iedere club zou iemand als Gino moeten hebben”, aldus Natacha. (ELD)