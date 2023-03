Vrijwilliger Dirk De Keyzer over zijn warm Oostrozebeke

Oostozebeke is en blijft een warme gemeente voor de inwoners. Maar de echte lijm die zorgt voor goed buurtschap en echte vriendschapsbanden vormen de honderden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten bij elk evenement. Vandaar dat de vrijwilligers elk jaar door de gemeente uitgenodigd worden op een receptie. Een van die vrijwilligers is Dirk De Keyzer uit de Zandstraat.

De 69-jarige Dirk De Keyzer was tijdens zijn actieve loopbaan mecanicien-technicus bij wegenbouw Vuylsteke. Op 58-jarige leeftijd kon hij al genieten van zijn prepensioen. Hij is getrouwd met Kathelijne Vantieghem en vader van twee kinderen en opa van twee kleinkinderen. Hij woont in de ouderlijke woning van zijn vrouw aan de groene boorden van de Mandelvallei. Zijn vrouw was trouwens landbouwster voor een korte periode.

Niet geaarzeld

“Sinds ik met volle teugen kan genieten van mijn pensioen ben ik me ook gaan engageren voor het verenigingsleven en de activiteiten die door de gemeente en de adviesraden worden georganiseerd. Omdat de gemeente voor elke grootschalige activiteit op zoek ging naar vrijwilligers, heb ik niet lang geaarzeld om mee in te stappen. Zo heb ik ook kunnen vaststellen dat nagenoeg elke vereniging zelf beschikt over vrijwilligers die worden ingezet bij hun activiteiten maar voor heel belangrijke activiteiten uitgaande van de gemeente vinden al die vrijwilligers van de verenigingen elkaar en vormen ze één grote groep zodat jaarlijkse grote feesten zoals dat van de 80-jarigen, het seniorenfeest, de rusthuisfeesten, kerstmarkten, jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de inwoners, enz. kunnen georganiseerd worden met voldoende mankracht. Ik denk hier ook speciaal aan de vrijwilligers van het rusthuis. Neem die weg en het leven voor de rusthuisbewoners wordt er meteen een stuk triestiger op.”

“Zo heb ik kunnen vaststellen dat het de vrijwilligers zijn die het cement zijn tussen de Oostrozebekenaren. Zelf ben ik intussen heel sterk geëngageerd in het verenigingsleven. Zo ben ik voorzitter van Okra-Sport, neem ik actief deel aan wandelvoetbal, maak ik deel uit van de bowlingclub Keep Fit. Ik fiets zelf veel en organiseer ook de kaartingen bij Okra. Zeg maar dat ik zelf haast dagelijks met het vrijwilligerswerk bezig ben en dat zorgt bij mij voor een enorme voldoening. Ik merk vooral ook dat vanuit de gemeente het vrijwilligerswerk heel sterk gestimuleerd wordt en dat is hard nodig en dat schenkt de vrijwilligers ook veel voldoening.”

Hobbyboer

Wat velen misschien niet weten is dat Dirk ook een gepassioneerd hobbyboer is. “Ik woon heel landelijk en bij het huis zijn er nogal wat weiden met de bekende knotwilgen eromheen. Dat betekent dat ik jaarlijks een paar weken zoet ben met het knotten van wilgen die op hun beurt zorgen voor brandhout voor de kachel. In de moestuin kan ik me heerlijk uitleven want ik hou echt veel van de boerenstiel al is het vandaag minder leuk om professioneel landbouwer te zijn met al die voorschriften. Dat strenge vergunningsbeleid zal er misschien voor zorgen dat er binnen vijftig jaar geen boeren meer zijn en dat zou echt rampzalig zijn voor de voedselvoorziening.”