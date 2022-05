Vrijetijdspunt krijgt nieuwe thuis in het gemeentehuis van Wingene

Op woensdag 1 juni wordt de reservatiedienst van de gemeente Wingene omgedoopt tot het nieuwe Vrijetijdspunt. Dit punt is te vinden in het gemeentehuis en wordt het centrale aanspreekpunt voor alle vragen rond het ruim vrijetijdsaanbod.

“Iedereen die vragen heeft voor Team Cultuur, Sport, Jeugd of Toerisme kan vanaf woensdag 1 juni langsgaan naar het Vrijetijdspunt in het gemeentehuis”, zegt schepen van Cultuur en Dienstverlening Brecht Warnez (CD&V). “Hoewel we sterk inzetten op het online aanbod, blijven we ook fysiek aanwezig om iedereen te helpen aan het loket.”

“Voordien was dit Vrijetijdspunt te vinden in recreatiebad de Alk, maar het punt verhuist naar het gemeentehuis en is steeds bereikbaar tijdens de openingsuren”, vult schepen van Sport, Jeugd, Toerisme en Recreatie aan. “Door de automatische toegangscontrole in de Alk komt er ruimte vrij om de dienst te centraliseren in het gemeentehuis. Op termijn zal je nieuwe zwemabonnementen ook bij het Vrijetijdspunt kunnen aankopen, en dit wanneer we geen begeleiding meer voorzien in recreatiebad de Alk. Nieuwe zwemabonnementen kunnen niet aangekocht worden aan de ticketkiosk.”

(NS)