Vrijetijdsmarkt Trotwaar in Tielt geannuleerd

Doordat er te weinig inschrijvingen waren, zag stad Tielt zich genoodzaakt om de vrijetijdsmarkt Trotwaar, die op zondag 28 augustus zou plaatsvinden, te annuleren. De verenigingen krijgen begin september wel de kans om hun werking te promoten tijdens Tutti Tielt en de gezinssportdag.

“Helaas delen we hierbij mee dat het evenement Trotwaar van 28 augustus 2022 wordt afgelast”, laat stad Tielt via een persbericht weten. “Trotwaar is een vrijetijdsmarkt en biedt de mogelijkheid aan Tieltse verenigingen en vrijetijdsdiensten om hun werking voor te stellen, dit als promo voor het nieuwe werkjaar 2022-2023. Er waren te weinig inschrijvingen om van dit evenement een succes te kunnen maken.”

“Uit respect voor de verenigingen die zich wel inschreven, werd de beslissing genomen om de editie van dit jaar niet te laten plaatsvinden. Een beperkt aantal aanbieders zou bovendien een vertekend beeld geven van het rijke verenigingsleven van onze stad. 28 augustus kwam wellicht te vroeg op de agenda van het verenigingsleven. Na de coronamaatregelen vergt het voor verenigingen veel energie om hun normale werking opnieuw op te starten en extra opdrachten passen wellicht niet in deze heropstart.”

“De ingeschreven verenigingen bieden we wel de kans om mee te werken aan twee andere evenementen: sportverenigingen aan de gezinssportdag op zondag 4 september en muziekverenigingen aan Tutti Tielt op zaterdag 10 september.”

“Van zodra er zich een nieuwe mogelijkheid voordoet, organiseren we opnieuw Trotwaar, want we blijven geloven in de sterkte van dit evenement.”