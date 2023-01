Vrijetijdscentrum dit weekend decor voor zeer uiteenlopende stijlen

Jabbeke is dit weekend het centrum van de Vlaamse danswereld. Dansers uit heel Vlaanderen komen dan naar het Vrijetijdscentrum om deel te nemen aan wedstrijden modern, jazz, showdance, en urban.

Na een winterpauze zijn alle wedstrijddansers in Vlaanderen weer klaar om de dansvloer te betreden. De dansers in de dansstijlen modern, jazz, showdance en urban doen dat komend weekend in Jabbeke. Op zaterdag 28 januari zijn het de dansers modern, jazz & showdance die hun eerste pasjes van het jaar zetten op de wedstrijdvloer in het vrijetijdscentrum. Bijna 400 dansers van 24 verschillende dansclubs tekenen present.

Modern/hedendaags (contemporary) is van oorsprong een rebellie tegen klassieke techniek. Experimentele of originele techniek en choreografie wordt daarin dan ook aangemoedigd. Het gebruik van zwaartekracht staat sterk op de voorgrond; dat uit zich in ‘grounded’ dansen en modern grondwerk. Binnen jazzdans wordt een onderscheid gemaakt tussen uptempo jazzdans (bijvoorbeeld broadway jazz) en slow tempo jazz (op tragere muziek). De basistechnieken in beide varianten zijn wel dezelfde. Op de wedstrijd worden zowel uptempo als slow tempo jazzdans gedanst.

Showdance verwijst naar podium- en theaterdansen, waarin de nadruk ligt op entertainment en showgehalte. Verschillende dansstijlen kunnen gecombineerd worden. Binnen showdance is een thema, met verhaallijn, cruciaal.

Op straat

Op zondag 29 januari krijgt het vrijetijdscentrum dan weer bijna 400 urban dansers over de vloer, van 25 dansclubs uit heel Vlaanderen. Urban is eigenlijk een verzamelnaam voor meer ‘underground’ dansstijlen die op straat of in de club zijn ontstaan. Dat zijn onder meer breaking, dancehall, hiphop, house, ragga, popping, locking, voguing en waacking. Al die stijlen hebben hun eigen authenticiteit, foundation, flavour en tempo. Ze worden ook op verschillende soorten muziek gedanst. Tijdens de wedstrijd doen de dansers een mix van die verschillende stijlen. Beide wedstrijden in Jabbeke wordt georganiseerd door de lokale dansclub Kickx N Moves en Danssport Vlaanderen. (BV)

De wedstrijden beginnen telkens om 10 uur en duren op zaterdag tot omstreeks 21.30 uur en op zondag tot omstreeks 18 uur. Vrijetijdscentrum, Vlamingveld 40. Inkomprijs: 8 euro.