Vrije Zwemmers overhandigen cheque aan Jeroen Declerck

Eind april neemt Jeroen Declerck, lid van de Vrije Zwemmers Nieuwpoort, deel aan de Marathon Des Sables. Dit is een zesdaagse ultraloop van ongeveer 254 kilometer in de woestijn van Marokko. Zes etappes die in zeven dagen gelopen worden met overdag temperaturen tot meer dan 40 graden, die temperatuur zakt tijdens de nacht terug naar 5 graden. Daarbij draag je nog je rugzak met eten, drinken, slaapzak en materiaal. Elke 12 kilometer krijgt hij 1,5 liter water en medische hulp staat steeds paraat.

Met dit avontuur wil Jeroen geld ophalen voor Kom op tegen Kanker. Dit omdat hij na zijn ziekte verslingerd geraakte aan duursport en “omdat zovele mensen rondom ons door deze ziekte geraakt worden”, zegt hij.

De Vrije Zwemmers Nieuwpoort droegen hun steentje bij door sponsoring en door hun zwemmers te mobiliseren om zich in te zetten tegen kanker. De zwemclub organiseerde sponsorzwemmen op 17 maart. Per gesponsorde euro werd er 50 meter gezwommen.

“Onze zwemmers hebben niet minder dan 138,3 kilometer bijeen gezwommen, goed voor het ongelofelijke bedrag van 2.663 euro”, zegt Peter Moeyaert. “Een dikke proficiat aan alle zwemmers, een grote bedanking aan alle medewerkers en sponsors die dit mogelijk maakten.” (PG)