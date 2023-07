Zwin Natuur Park pakt uit met nieuwe activiteiten en avondwandelingen

“Deze zomer pakt het Zwin Natuur Park uit met een aantal nieuwe activiteiten voor het ruime publiek, waaronder avondwandelingen. Uitzonderlijk kunnen bezoekers ’s avonds het natuurgebied bij zonsondergang beleven”, weet Zwin-directeur Ina De Wasch.

“Op vrijdag 14 en vrijdag 28 juli, telkens om 19 uur, kunnen bezoekers uitzonderlijk ’s avonds het natuurgebied bij zonsondergang beleven en samen met een Zwingids de vogels observeren die bij het vallen van de avond het natuurgebied opzoeken om er te overnachten.”

Themawandelingen

“Het Zwin is een bijzonder natuurgebied met een unieke planten- en dierenrijkdom. Er valt dan ook altijd wel iets te zien of te beleven. Tijdens de zomermaanden kunnen bezoekers elke dinsdag, telkens om 14 uur, deelnemen aan een wandeling met de focus op één specifiek thema.”

“Komen aan bod: de planten in de Zwinvlakte, de bijzondere vogels zoals lepelaars en steltlopers, dagvlinders, de lamsoor of de typische ‘Zwinneblomme’ die in volle bloei staat in de Zwinvlakte in de zomer of de invloed van de getijden op de fauna en flora.”

Gezinswandelingen ‘Kleurenbingo’

“Het Zwin Natuur Park organiseert in juli en augustus telkens op donderdagvoormiddag om 10.30 uur gezinswandelingen. Deze wandelingen doorheen het Zwin Natuur Park en de Zwinvlakte, zijn speciaal gericht op gezinnen met jonge kinderen van 5 tot 12 jaar. De Zwingids geeft informatie op maat van de jongste bezoekers en zorgt voor een speelse toets. Tijdens de wandeling worden onderweg allerlei opdrachten uitgevoerd op basis van wat er te zien en te horen is.”

Extra activiteiten voor groot en klein

“Tijdens de zomervakantie staan de hutten van het Zwin Natuur Park open om bezoekers te verwennen met tal van extra activiteiten. In de kijkhut of aan de kijkwand staat de hele dag door een Zwingids klaar om de bezoekers uitleg te geven over de vogels die de broedeilanden gebruiken om te rusten en zich te voeden. In de labohut worden de kleinste zoetwaterdiertjes van dichtbij bekeken en in het kijkcentrum staat op woensdag-donderdag- en vrijdagnamiddag de microscoop op het zoutwaterleven gericht. Vanaf zondag 30 juli worden in de ringhut tijdens de voormiddag vogels geringd.”

Zoektocht voor de kleinsten

“Voor de jonge bezoekers is er elke dag iets te beleven: luisteren naar een leuk verhaal of een spannend spelletje spelen. Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen elke dag op zoek gaan naar de Schat van Vlieg, dit jaar in teken van het voelzintuig ‘Voel jij wat ik voel?’. De zoektocht sluit aan bij de zomertentoonstelling ‘ De geheimen van het Zwin in LEGO blokjes’ en loopt in samenwerking met de gemeente Knokke-Heist. Vooraf inschrijven voor de avondwandelingen, themawandelingen en de gezinswandelingen via zwin.be is aangeraden, want de plaatsen zijn beperkt”, aldus Ina De Wasch. (DM)