Zwevegems bikepark moet zowel beginner als gevorderde bekoren: “Opening halfweg november”

Deze week gingen de werken aan het bikepark in Sint-Denijs pas echt van start. Het is de bedoeling dat tegen halfweg november afgewerkt is. “Het moet een bikepark worden waar zowel beginner als gevorderde hun gading vinden”, aldus schepen Raf Deprez.

De plannen voor de realisatie van het bikepark op het tweede, en niet meer gebruikte voetbalveld in Sint-Denijs, zijn al een tijdje bekend. Rond de jaarwisseling werd reeds heel wat aarde aangevoerd nodig om de hindernissen te kunnen bouwen.

Nu zijn de eigenlijke werken echt begonnen. “De opdracht voor het bikepark in Sint-Denijs is toegewezen aan Lippens Infra en Get Insane BV en zijn inmiddels ook vergund. Het streefdoel is klaar te zijn ergens in het najaar en we plannen de opening halfweg november”, begint sportschepen Raf Deprez (CD&V).

Het bikepark wordt een uniek park in Vlaanderen waar alle mogelijke obstakels in zijn verwerkt voor de beginnende tot gevorderde biker. Denk aan mountainbiken, trailbiken en BMX-obstakels. “Het moet inderdaad een bikepark worden voor de beginner én de gevorderde biker. We voorzien ook een zandbak en vier ‘rockgardens’. Dit zijn zones van rotsblokken in Belgische blauwe hardsteen. Ook aanwezig: een specifieke trial zone met obstakels, verstevigde kombochten in zand, wasborden in heuvelachtige zones, enz.”, aldus de schepen.

Short cuts

In het bikepark zijn ook verschillende ‘short cuts’ voorzien. “Dit zijn kleinere paden als uitwijkzone voor personen die de obstakels wensen te vermijden. Hierdoor zal het bikepark een thuishaven zijn voor bikers van alle niveaus en alle leeftijden.”

Op het bikepark zullen ook verschillende reliëfwijzigingen aangebracht worden.

“Op en langs de berijdbare heuvels komen obstakels in duurzame en veilige houtsoorten en materialen. Voor de kenners alvast een greep uit het aanbod: een houten kombocht met een hoogte van 135cm en een straal van 5 meter, een houten wallride, technische oefeningen zoals een evenwichtsbalk, een wip, balkjes met verschillende afmetingen om te leren springen en slalommen. Verder komen er ook North shore balken, variërend van 60 tot 100 cm breed op veilige hoogte en op- en neerwaartse trappen”, zegt Raf Deprez.

Er zijn ook plannen om samen met de vlakbij gelegen gemeenteschool een fietsbehendigheidsparcours te maken waar men initiatielessen fietsen zal organiseren. De kostprijs van het bikepark bedraagt zo’n 250.000 euro.