Zwemmen in natuurlijk water dit weekend nog niet overal toegelaten

De komende dagen wordt het zomers warm met temperaturen tot 32 graden, aan de kust 27. In West-Vlaanderen kan je op enkele plaatsen terecht om in openlucht te zwemmen. Maar opgelet, nog niet overal mag je zwemmen in de open wateren. Aan de coupure in Brugge, het Vauban-bad in Veurne en het provinciedomein de Gavers in Harelbeke zullen nog geen redders staan en is het dus verboden om in het water te springen. Aan de kust zijn er al verschillende reddersposten geopend, behalve in Middelkerke, Bredene en Zeebrugge.

Dit weekend wordt het heel heet. Maar er zijn enkele plaatsen waar je wat afkoeling kan opzoeken. In onze provincie zijn er ongeveer een zestal buitenzwembaden waar je de komende dagen heerlijk kan ravotten. Zo kan je zaterdagochtend tot 11.30 uur en zondag tot 10 uur gezellig baantjes zwemmen in het buitenzwembad De Krekel in Izegem en erna mag er recreatief gezwommen en gespeeld worden. Ook het verwarmde zwembad op de zeedijk van Oostduinkerke centrum is dit weekend open.

Het waterpark van Sunparks Oostduinkerke opende in 2020 en zal nu opnieuw open zijn. © MVO

Een aantal zwembaden hebben ook een verwarmd buitenbad voorzien bij hun gebouw, zoals Plopsaqua in De Panne, LAGO Kortrijk weide en LAGO Brugge Olympia. Ook bij Sunparks in Oostduinkerke is er een buitenbad bij het subtropisch zwemparadijs Aquafun. Maar daarnaast bieden ze op de vijver vlakbij ook een waterpark van opblaashindernissen en glijbanen aan om te verkennen.

Zwemmen in natuurwater

De plaatsen waar je dit weekend al kan zwemmen in natuurlijk water in openlucht zijn eerder beperkt. Op het Klein Strand van Jabbeke mag je in het water gaan al is dat dan op eigen risico. “De redders zullen pas terug op post zijn vanaf de zomervakantie. Het water was voorlopig ook maar 18,6 graden warm. Dus we raden mensen zeker aan om op te passen dat ze geen shock krijgen van het koude water”, klinkt het bij het onthaal.

Aan de kust zijn er al verschillende reddersposten geopend en mag je onder toeziend oog van de redders in het water. Alleen in Middelkerke, Bredene en Zeebrugge staan nog geen redders op post. Kijk hier in de tabel waar je al terecht kan:

Verboden te zwemmen

In heel wat natuurlijke wateren in West-Vlaanderen is het de komende weken nog verboden om te zwemmen, ook al zullen de temperaturen oplopen. In het provinciedomein De Gavers in Harelbeke, het Vauban-bad in Veurne en de Coupure in Brugge mag je nog niet plonzen tot de zomervakantie.

“De redders bij ons zijn jobstudenten en zij zullen pas eind juni op post staan”

“De redders, die dan bij ons op post staan, zijn jobstudenten en geen vast team van beroepsredders, zoals je vaak hebt aan de kust. Vanaf de zomer zullen we daar pas volop op inzetten. Het ponton om in het water te kruipen moet trouwens ook nog aangelegd worden. We konden niet op voorhand weten dat het net nu zo'n mooi weer ging zijn”, zegt Franky Demon, Brugs schepen van Sport (CD&V).

In de Damse Vaart en het Kanaal in Kortrijk mag er sowieso slechts op enkele vastgelegde momenten doorheen de week zwemmen. Daarvoor moet je ook aangesloten zijn bij een van de plaatselijke erkende zwem- of triatlonclubs.