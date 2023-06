Zwemmen in de Gavers niet mogelijk voor de vakantie, wél voor het eerst in september

Ondanks de hittegolven waar we steeds vaker mee te maken krijgen in het voorjaar, is gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe niet van plan om de enige openbare zwemzone in onze provinciedomeinen vroegtijdig open te stellen. Maar hij doet een toegeving: in september kan er wél nog gezwommen worden.

De Vlaamse regering heeft recent een ontwerpdecreet goedgekeurd dat de regels vereenvoudigt en lokale besturen toelaat om zelf zogenoemde vrije zwemzones aan te duiden. Voorwaarden als blustoestellen, douchecabines en evacuatiewegen worden afgeschaft. Ook de bodemcriteria, zoals een strook zand rond de zwemgelegenheid en een maximale hellingsgraad, worden aangepast. Het is nu aan de lokale – en provinciebesturen om hiermee aan de slag te gaan.

Redders in september

De N-VA-fractie dringt er in onze provincie al langer op aan om meer openbare zwemlocaties te realiseren. “Een gemakkelijke oplossing zou al zijn om de zwemzone in het provinciedomein De Gavers in Harelbeke al vroeger open te stellen. We hebben al zeer warme weekends achter de rug, en dat gebeurt steeds vaker in de maanden mei en juni. Tijdens die weekend zouden we ook redders moeten voorzien zodat buurtbewoners veilig afkoeling kunnen zoeken in het Gavermeer”, klinkt het bij provincieraadslid Johan De Poorter. Volgens de huidige regels is de zwemzone elke dag toegankelijk van 12 tot 19 uur tijdens de maanden juli en augustus.

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe ging niet in op dat voorstel, maar komt de N-VA-fractie toch een beetje tegemoet: “Voor de zomervakantie gaan we de zwemzone niet openen, maar voor het eerst zullen we dat wél gedeeltelijk doen in september, enkel tijdens de weekends.”

Rust verstoren

Hoewel Johan De Poorter tevreden is met die toegeving, dringt hij toch aan op de inrichting van nieuwe zwemzones in andere provinciedomeinen. Maar ook dat voorstel vangt bot bij de deputatie. “We gaan niet beginnen met in elke oever, beek of plas een zone af te bakenen voor recreatief gebruik. Onze provinciedomeinen blijven voornamelijk natuurgebieden, mensen laten zwemmen – zelfs al doen ze dan voorbeeldig zonder zwerfvuil achter te laten en barbecues mee te brengen – zou de rust en de natuur sterk verstoren.”