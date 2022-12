Zwembadengroep LAGO wil dat Brugge en de Provincie mee de zware verliezen van de coronacrisis betalen

De zwembadgroep LAGO eist 400.000 à 500.000 euro per zwembad terug van de steden en provincie, omdat ze door de coronacrisis zware verliezen geleden heeft. Brugge kreeg al een dagvaarding.

De zwembaden van de LAGO-groep worden gerund via een PPS-formule: publiek-private samenwerking met de Provincie en de steden die een zwembad hebben. Bijgevolg vindt LAGO dat die openbare besturen mee de verliezen moeten dragen die de zwembaden tijdens de coronacrisis geleden hebben.

Dagvaarding

Donderdag is er bij de Stad Brugge een dagvaarding toegekomen in het stadhuis. “Zowel de Provincie als de Stad Brugge worden gedagvaard door LAGO”, bevestigt de Brugse burgemeester Dirk De fauw. “Het gaat om een burgerlijke procedure die wat tijd in beslag zal nemen. Als stad hebben wij geen contract met LAGO. Wij hebben enkel een overeenkomst met de Provincie tegen een vaste jaarlijkse prijs. We zullen zien hoe de zaak evolueert.”

Meerdere steden

De Brugse sportschepen Franky Demon wijst erop dat LAGO ook andere steden in West- en Oost-Vlaanderen gedagvaard heeft: “We hebben een jurist ingeschakeld om de zaak te onderzoeken en onze belangen te verdedigen. In feite gebeurt de exploitatie door de Provincie.”