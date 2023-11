Zwembad van Kuurne gaat woensdag weer open

Wie de komende dagen in Kuurne wil gaan zwemmen zal dat helaas niet kunnen. Het zwembad is al sinds maandag gesloten door een technisch defect.

“Twee pompen die in de kelderverdieping staan opgesteld zijn door de druk van het gestegen grondwater onder water komen te staan”, legt schepen van Sport, Jan Deprez (Cd&V) uit. “Daardoor moet het zwembad echter wel leeggepompt worden en is er wat tijd nodig om de twee pompen uit te drogen en weer terug te plaatsen. Normaal gesproken duurt dit proces slechts een paar dagen, waarna het zwembad opnieuw zal kunnen open gaan. Gelukkig valt de schade naar verluidt mee en kunnen de problemen vrij snel opgelost worden.”

Gezien het zwembad momenteel tijdelijk gesloten is betekent dit dat zowel schoolzwemmen, baantjeszwemmen als personen die privélessen volgen tijdelijk niet in het zwembad terecht kunnen. Het zwembad gaat woensdag weer open, zo was dinsdagmiddag na enkele tests te horen. (BRU)