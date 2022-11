Zwembad terug open na technische problemen

Vrijdag 25 november om 16 uur gaat het Zwembad Brigitte Becue terug open. De technische problemen die woensdag opdoken, zijn intussen verholpen.

Het technisch defect in zwembad Brigitte Becue is verholpen. Op woensdag dook er een probleem op met de compressoren. Door het uitvallen van de compressoren is er een algemene storing opgetreden.

Gespecialiseerde technici slaagden er vanmiddag in om het defect te herstellen. Om 16.00 uur kan het zwembad dus opnieuw bezoekers ontvangen.