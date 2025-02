Zwembad Lago in Brugge opent extra de deuren op nationale stakingsdag

Naar aanleiding van de nationale stakingsdag open het zwembad Lago in Brugge het recreatiebad al van 10 uur ’s morgens. “Door hinder in onderwijs en openbaar vervoer moeten veel ouders op zoek naar een activiteit voor de kinderen en daar hebben we op ingespeeld”, zegt manager Hans Vanpoucke.

Vandaag 13 februari organiseerde het gemeenschappelijk vakbondsfront een nationale staking tegen het nieuwe regeerakkoord. In het onderwijs werd gestaakt en ook een deel van het openbaar vervoer was verstoord. “Door het niet doorgaan van lessen wegens stakingen in het onderwijs of het niet uitrijden van openbaar vervoer raken zeker gezinnen met jonge kinderen wat in de problemen. Heel wat mensen geraken niet op werk of school en ouders zoeken een activiteit voor de kinderen”, zegt zwembadmanager Hans Vanpoucke. “Tijdens een vorige staking merkten we al dat er die dag meer volk kwam opdagen in het zwembad. En nu hebben we daar extra op ingespeeld door het recreatiebad te openen van 10 uur tot 21 uur. Normaal gezien gaat dat maar open om 10 uur 30. De kinderen hadden dus alle tijd om te ravotten in onder meer de wildwaterbaan.”

Voor het initiatief werden een vijftal extra personeelsleden ingezet, want er waren meer redders en meer handen in de cafetaria nodig door de grotere opkomst en de extra openingsuren.

“Voor ons was de actie geslaagd. Er was een gezellige drukte maar ook niet extreem druk. Er kwamen vooral gezinnen met jonge kinderen. De mensen waren vooruitziend en besloten gebruik te maken van dit aanbod. We hadden de actie bekend gemaakt via de sociale media en via affiches in het zwembad zelf. Ik zou zeggen dat er toch drie keer zoveel volk was als op een ‘normale’ donderdag. De sfeer was opperbest en mogelijk hebben we zo ook nieuwe groepen bereikt. Dus we zijn tevreden en het is zeker voor herhaling vatbaar, als er zich nog stakingen zouden voordoen.”