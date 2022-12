Zwembad in Moorslede dicht na stroompanne: “Onduidelijk wanneer we kunnen heropenen”

Het zwembad van Moorslede is sinds enkele dagen dicht nadat een stroompanne voor problemen zorgde in de ruimte waar belangrijke machines staan. Enkele circulatiepompen geraakten beschadigd en dienen hersteld te worden. “Wanneer we terug open kunnen is onduidelijk. Erg jammer, want in de vakantieperiodes hebben we telkens heel wat zwemmers”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie).

Een grote elektriciteitspanne zorgde er zondag in de vooravond voor dat delen van Moorslede en omstreken een tijdlang zonder stroom zaten. Onder andere in Langemark-Poelkapelle en Staden moesten bewoners het plots stellen zonder elektriciteit. In Moorslede werd onder andere het plaatselijke zwembad De Amfoor getroffen door het euvel. “Door de stroompanne liep de machinekamer van het zwembad plots onder water. Het water spoelde onder andere over enkele circulatiepompen. Die spelen een belangrijke rol bij onder andere het opwarmen van het water, maar zijn na het voorval defect”, legt burgemeester Ward Vergote (Visie) het probleem uit.

Wachten op nieuwe stukken

De voorbije dagen koelde het water in het Moorsleedse zwembad dan ook serieus af. Gezellig zwemmen is er reeds niet meer mogelijk. “Het zwembad is al enkele dagen gesloten voor het publiek. Wanneer we precies de deuren terug kunnen openen is erg onduidelijk. Om de circulatiepompen te kunnen herstellen zijn er ook nieuwe stukken nodig. In deze rare tijden waarin sommige materialen moeilijker leverbaar zijn en ook door de eindejaarsperiode is het onduidelijk wanneer die stukken hier zullen zijn. Nadien moet ook nog alles hersteld worden. Een exacte datum voor de heropening durven we niet te prikken.”

Drukke vakantieperiode

Wie een zwembeurt in Moorslede ingepland had, dient dus een alternatief te moeten zoeken. De burgemeester vindt het erg jammer dat een dergelijk voorval zich net nu voordoet. “Tijdens de vakantieperiodes hebben we telkens heel wat zwembadbezoekers. Nu het buiten koud is, zoeken heel wat sportievelingen ook een alternatief. De Amfoor zou normaal gezien een ideale oplossing voor hen zijn.”