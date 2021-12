Zwembad en sporthal Middelkerke openen op 18 december

Het nieuwe zwembad van Vita Krokodiel opent op 18 december de deuren. Dan zal ook de nieuwe sporthal gebruiksklaar zijn. Om dit alles netjes af te krijgen tegen deze datum zijn er 120 mensen aan het werk op de site.

“Vanaf 18 december zal er kunnen worden gezwommen in het nieuwe zwembad en gesport in de sporthal, maar de eigenlijke officiële opening zal maar gebeuren in het voorjaar van 2022” zegt schepen van Sport Henk Dierendonck (foto linksonder).

“Op een paar details na is alles klaar, maar toch zijn er de jongste dagen 120 mensen aan het werk op de site om alles klaar te krijgen, ook de ventweg langs de Westendelaan, die moet zorgen voor veiliger verkeer naar de sportsite zal tegen die datum klaar zijn.”

Beweegbare bodem

Het sportbad is 25 op 16 meter en heeft een diepte van 2 meter. Het beschikt over een beweegbare bodem en zes wedstrijdbanen. Het instructiebad is 12,5 op 8 meter en er is ook een kleuter- en peuterspraypark. “Er is een rijk aanbod aan speel- en sprayelementen”, geeft schepen Dierendonck mee.

foto LC

“Er zijn drie glijbanen en op geregelde tijdstippen zullen opblaasbare hindernissenparcours in het instructie- of sportbad worden gelegd. Een projectiesysteem zal het instructiebad ook regelmatig omtoveren tot een interactief aquarium met tropische vissen.”

Er zijn 42 individuele kleedruimtes, 6 kleedruimtes voor groepen, 6 voor gezinnen en 3 MIVA-kleedruimtes. Het zwembad zal zowel in de schoolperiodes als tijdens de schoolvakanties iedere dag geopend zijn en gesloten zijn op de Belgische wettelijke feestdagen.

LC

Vita zal in 2022 wel toegankelijk zijn met Pasen, Pinksteren, 21 juli en 15 augustus. Inwoners van Middelkerke en tweedeverblijvers genieten van een voordeeltarief en naast een dagticket is het ook mogelijk om te kiezen voor een 12-beurtenkaart of een jaarabonnement.

(PBM/foto’s LC)