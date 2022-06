Zwembad De Treffer in Waregem heropent vrijdag na vernieuwingswerken

Op vrijdag 17 juni om 17 uur opent zwembad De Treffer opnieuw de deuren in Waregem. Tijdens de jaarlijkse sluitingsperiode van twee weken werden weer heel wat werken uitgevoerd.

Het meest opvallende is ongetwijfeld de vernieuwing van de verlichting in zowel het recreatief gedeelte als het zwemgedeelte (25 meterbad en instructiebad). De oude verlichting werd vervangen door energiezuinige ledverlichting. De nieuwe lampen zijn niet alleen een stuk energiezuiniger, ze zijn ook mooi en geven het geheel een moderne toets.

De spanten van de dakconstructie, boven het recreatief gedeelte, kregen een opknapbeurt. Ze werden behandeld en geschilderd en dat zorgt voor een frisse look. Ook de duikplank werd na herstel teruggeplaatst, zodat de duikkuil weer als duikkuil kan functioneren.

Herstelwerken

Naast dit alles werden er ook herstelwerken aan onder meer kades en overloopgoten uitgevoerd en kreeg alles een grondige opfrisbeurt.

De stad, Waregem Sport en alle medewerkers kijken er naar uit om na een moeilijke coronaperiode weer veel zwemmers in het mooie bad te mogen verwelkomen. Iedereen is vanaf vrijdag 17 juni om 17 uur welkom in een piekfijn gepoetste accommodatie.