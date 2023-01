Zwembad De Amfoor in Moorslede heropent maandag de deuren

Zwembad De Amfoor in Moorslede heropent aanstaande maandag de deuren. Door een stroompanne op zondag 18 december geraakten enkele circulatiepompen beschadigd. “Van de tussentijd hebben we gebruik gemaakt om een gloednieuwe website te maken. Het bezoekersaantal is weer hetzelfde als voor de coronacrisis, maar we hopen nog meer volk naar het zwembad te lokken.”

De voorbije drie weken bleef het zwembad in Moorslede gesloten. Aan de basis van de sluiting lag een stroompanne op zondag 18 december. Daarbij liepen de circulatiepompen in de machinekamer serieuze schade op. Die zorgen er onder andere voor dat de zwemmers in aangenaam warm water kunnen zwemmen.

Richtdatum gehaald

“Jammer dat dit net tijdens een vakantieperiode moest gebeuren. Tijdens vakanties krijgen we telkens meer volk over de vloer”, aldus schepen van Sport Jürgen Deceuninck (STERK).

Het gemeentebestuur hoopte daarom om zo snel mogelijk de deuren van De Amfoor te kunnen heropenen. “Onze richtdatum was 9 januari. Dat zal ook lukken. Inmiddels is alles hersteld en is het water volop aan het opwarmen”, aldus de schepen. De baantjeszwemmers kunnen maandagochtend opnieuw het water induiken.

Nieuwe website

Ondertussen bleef het gemeentebestuur ook niet stilzitten. Burgemeester Ward Vergote (Visie) ontwierp een nieuwe website voor het zwembad.

“Sinds de heropening van ons zwembad in 2015 bezochten meer dan 200.000 mensen onze website, daarbij werd vooral gezocht naar de openingsuren. Die zijn vanaf maandag gemakkelijker terug te vinden. De website www.amfoor is voortaan een pak gebruiksvriendelijker, meer hedendaags en overzichtelijker.”

Bezoekersaantal opkrikken

Het gemeentebestuur heeft inmiddels ook al zicht op de bezoekerscijfers van 2021. “We halen opnieuw het niveau van 2019, maar nog niet dat van de beginjaren na de renovatie van het zwembad.”

“We bekijken momenteel volop wat we kunnen organiseren op ons bezoekersaantal op te drijven. Gezien de huidige energieprijzen is dat ook nodig. Thema-avonden, een speelweek of nieuwe ambassadeurs…Momenteel worden er heel wat ideeën overwogen”, aldus schepen Deceuninck.