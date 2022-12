Zwembad De Amfoor in Moorslede blijft gesloten tot vrijdag 9 januari

Omdat dor een,stroompanne zondagavond in de ruime regio de machinekamer is ontregeld is zwembad De Amfoor in Moorslede tijdelijk gesloten. “Onder voorbehoud kunnen we op maandag 9 januari het zwembad terug openen”, aldus schepen van Sport Jurgen Deceuninck (STERK) op de gemeenteraad.

Door de vrieskou zat een ruime regio van verschillende buurgemeenten zondag tijdelijk zonder stroom De machinekamer in De Amfoor liep onder water. Daarin staan enkele circulatiepompen om het zwembadwater op te warmen. Het water in het zwembad koelde dan ook flink af. Aangenaam zwemmen was dus niet meer mogelijk.

De schade aan de technische installatie is groter dan verwacht en moeten er wisselstukken worden geleverd. “Volgens de planning zullen twee pompen op donderdag 5 januari worden geplaatst”, aldus schepen Deceuninck. “Er zijn dan een paar dagen nodig om de gepaste waterkwaliteit te bekomen. Heropenen op 9 januari is een optimistisch scenario. Alles is afhankelijk of de circulatiepompen op tijd kunnen worden geleverd.”

De tijdelijke sluiting komt met de kerstvakantie alvast heel ongelegen. “Het zwembad is al enkele dagen gesloten voor het publiek. Het is voorlopig nog niet duidelijk wanneer we het zwembad weer kunnen openstellen. Om de circulatiepompen te kunnen herstellen zijn er enkele nieuwe stukken nodig en die laten op zich wachten. In deze rare tijden waarin sommige materialen moeilijker leverbaar zijn, hebben we er helemaal geen zicht op wanneer die onderdelen hier zullen zijn. Bovendien is het nu de eindejaarsperiode en zijn dus veel mensen met vakantie. Als we de stukken hebben, moeten de machines natuurlijk ook nog hersteld