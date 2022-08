Zussen starten dansschool in centrum H.Beuselinck

Op 12 september gaat Dansier, de nieuwe dansschool van de zussen Melanie en Megan Casier, officieel van start. “We willen een plek creëren waar plezier voorop staat en waar iedereen zichzelf kan zijn, waar we samen een balans zoeken tussen job en hobby, streven naar een goede geest in een gezond lichaam én waar je al dansend vooral jezelf kunt zijn”, beloven de zussen in koor.

Severine Renoult van Dansstudio Severine, die jarenlang de dienst uitmaakte in het Gemeenschapscentrum Hubert Beuselinck, besliste onlangs een punt te zetten achter haar activiteiten. De leemte die het verdwijnen van Dansstudio Severine achterlaat, wordt echter meteen ingevuld door Dansier, de nieuwe dansschool van de zussen Melanie (26) en Megan (23) Casier.

“We dansen zelf allebei al meer dan 15 jaar. Het merendeel van de tijd deden we dat bij Dansstudio Severine. Toen Severine onlangs aangaf er een punt achter te zetten, hebben we beslist de stap te wagen en in haar voetsporen te treden.

We worstelden eigenlijk al geruime tijd met het idee om zelf een dansschool te starten, maar we dansen allebei nog zo verduiveld graag. Dit leek ons echter hét moment om alsnog onze droom te realiseren”, vertelt Megan, die beroepshalve mondhygiëniste is in een Bredense tandartsenpraktijk.

Zelf danst ze naar eigen zeggen op zowat alles waardoor de heupen gaan wiegen. “Ik hou van uiteenlopende dansgenres, van hiphop tot ballet. Mijn zus Melanie gaat dan weer vaker voor de zwoelere dansen. Sowieso hebben we de dansmicrobe meegekregen van onze mama, die ook nog altijd graag de beentjes uitgooit.”

Dromen van disco

In het aanbod van Dansier vind je straks naast ballet en hiphop een dance workout, maar net zozeer kleuterdans en préballet voor de allerkleinsten. “We hebben intussen ons eerste lessenprogramma op onze website www.dansier.be voorgesteld. We zullen 6 dagen op 7 les geven in het Gemeenschapscentrum langs de Prinses Elisabethlaan.” Naast Megan en Melanie, die onderwijzeres is aan het KW Ibis, zal ook Kevin Gunst als leraar hiphop voor gevorderden het team komen versterken.

“We beginnen zo’n beetje met een standaard lessenaanbod, maar Melanie en ik dromen er nu al van om hier ook discodansen en tapdansen aan toe te voegen. Tapdansen heeft me trouwens altijd al geboeid.”

Nu Dansstudio Severine ermee ophoudt, hopen Megan en Melanie dat heel wat van de oud-leerlingen naar Dansier overstappen. “We willen net als Severine ook grote shows op touw zetten, meewerken aan het Breinings Revuetje,… Onlangs hebben we voor een vrijgezellenfeestje de deelnemers een dansje aangeleerd. Zulke uitdagingen zijn super leuk. Je begrijpt, we willen vooral het plezier dat dansen ons bezorgt, op zoveel mogelijk mensen overbrengen. Dan zal onze missie geslaagd zijn.” (MM)

Info: www.dansier.be