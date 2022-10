Zoute Grand Prix zwaait officieel de deuren open: “Dit vind je nergens anders ter wereld”

De dertiende editie van de Zoute Grand Prix is officieel gestart. Knokke-Heist mag zich nog tot en met zondag het walhalla voor de autofanaat noemen en maakt zich op om liefst 300.000 nieuwsgierigen te verwelkomen. De tientallen exclusieve bolides en classic cars zuigen opnieuw alle aandacht naar zich toe. “Dit vind je nergens anders, de Zoute Grand Prix is het meest exclusieve auto-event ter wereld”, klinkt het.

De Zoute Grand Prix is het kindje van de broers Filip (54) en David Bourgoo (50). In amper vijftien jaar tijd is hun initiatief, dat moest starten als een classic car-rally voor een vriendengroep, uitgegroeid tot het meest prestigieuze auto-event van deze planeet. Op het strand van Knokke-Heist verzamelen nog tot zondag de meest zeldzame wagens uit vervlogen tijden en de nieuwste luxebolides.

225 auto’s uit vervlogen tijden nemen de komende dagen deel aan de Zoute Rally en nog eens 150 sportwagens met minder dan twintig jaar op de teller verschijnen aan de start van de Zoute GT Tour.

Op het strand kan je dan weer 70 topwagens van 21 premiummerken ontdekken en het bekende Londense veilinghuis Bonhams laat zondag 80 absolute pronkstukken onder de hamer gaan. 75 auto’s wagen ook hun kans tijdens een Concours d’Elegance, zeg maar een schoonheidswedstrijd voor exclusieve auto’s. Knokke-Heist is opnieuw het Mekka voor wie van dream cars houdt.

“De positieve vibe die hiermee over onze gemeente waait, is niet te onderschatten. De Zoute Grand Prix zit in ons DNA” – burgemeester Piet De Groote

Deze ochtend opende de autofeest officieel de deuren. Knoks burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) heeft niks dan lovende woorden voor het evenement. “Dit is niet meer weg te denken”, zegt hij. “De return on investment is gigantisch. Onze middenstanders draaien dankzij de Zoute Grand Prix een extra omzet van zeven miljoen euro.”

“Alle restaurants en hotels zijn volgeboekt en die impact is ook tot ver in het hinterland te voelen. De positieve vibe die de gebroeders Bourgoo hiermee over onze gemeente laten waaien, is niet te onderschatten. De Zoute Grand Prix zit in ons DNA.”

Knoks burgemeester Piet De Groote en organisator Filip Bourgoo. © Wouter Meeus

Woorden die bij co-organisator Filip Bourgoo een brede glimlach opwekken. “Wij verenigen het verleden en de toekomst van de autowereld. Aan de ene kant kan je je vergapen aan de vele classic cars, in het PRADO op het strand tonen premiummerken hun mooiste wagens. En die zijn grotendeels hybride of volledig elektrisch. Onze CO-uitstoot van dit weekend compenseren we trouwens door in Knokke extra bomen aan te planten. De toekomst van de autosector is duurzaam, die weg willen wij mee bewandelen.”

Amicaliteit op de weg

Naast de twee gigantische tenten op het strand is de Zoute Rally een van dé blikvangers van de vierdaagse. Meer dan 200 classic cars doorkruisen de komende dagen West-Vlaanderen. Onder hen ook boezemvrienden Pieter De Backere, co-ceo van diepvriesgroentenbedrijf d’Arta uit Ardooie en de Roeselaarse investeerder Julien Demuynck.

Pieter De Backere en Julien Demuynck, boezemvrienden uit het Roeselaarse met een hart voor de autosport. © Wouter Meeus

Zij haalden een Porsche 356 Convertible D uit 1959 van stal. “De Zoute Rally is voor ons een jaarlijkse afspraak”, glunderen ze. “Die wíllen we gewoon niet missen. Waarom we hier zo graag komen? Het samen op weg zijn, letterlijk onze bane vinden, het beetje competitie en vooral de amicaliteit.”

“Hier is alles tot in de puntjes geregeld. Enkel het weer heeft de organisatie niet in de hand en ook dát valt enorm goed mee. Dit wordt een topeditie” – Roeselaarse deelnemers aan de Zoute Rally

Het duo neemt regelmatig aan historic rally’s deel, maar de Zoute Grand Prix springt er toch uit, zeggen ze. “Hier is álles tot in de kleinste details geregeld. De organisatie heeft alles in de hand, behalve het weer. En ook dat valt enorm goed mee. We maken ons op voor een topeditie.”

Lamborghini Urus, Rimac Nevera én bolides met geschiedenis

In het PRADO je kan vergapen aan de gloednieuwe Lamborghini Urus Performante – een Europese première, nota bene, de Kroatische Rimac Nevera die te boek staat als de snelste en krachtige volledig elektrische sportwagen ter wereld en een resem exclusieve Ferrari’s, Porsches en Maserati’s, maar ook de tent van The Zoute Sale by Bonhams lokt een pak volk.

Daar staat Mercedes-Benz uit 1955 broederlijk naast een BMW uit 1957 en een zeldzame Ferrari 288 GTO van 37 jaar oud. Stuk voor stuk pareltjes die het hart van elke autofanaat enkele tellen sneller doen slaan.

“De Zoute Grand Prix is incontournable geworden. Daarom laten ook wij niets aan het toeval over” – Gregory Tuytens, head of sales van veilinghuis Bonhams

Het Londense veilinghuis laat zondag 80 exclusieve wagens met een flinke historische waarde van eigenaar wisselen. Die wordt in goeie banen geleid door de van Waregem afkomstige Grégory Tuytens (31).

Grégory Tuytens, head of sales bij Bonhams, leidt de veiling van zondag in goeie banen. © Wouter Meeus

Hij is head of sales bij de Belgische tak van Bonhams en maakt zich op voor een bijzonder drukke vierdaagse. “Weinig slapen, heel veel werken”, grijnst hij. “Maar het is het meer dan waard. Dit wordt onze tiende veiling in Knokke, de voorbije jaren zagen we het belang van dit event alleen maar toenemen. The Zoute Grand Prix kunnen we stilaan het meest prestigieuze auto-event ter wereld noemen.”

Op naar recordjaar

En van groot belang voor Bonhams, zo blijkt. “Ik ben verantwoordelijk voor de organisatie, maar stond ook in voor het wagenaanbod en zal er straks voor zorgen dat elke transactie ook netjes afgerond raakt. Ik durf gerust stellen dat we nog nooit zoveel exclusieve auto’s bij elkaar hebben gebracht. Ook bij het hoofdkantoor in Londen staat Knokke stilaan bovenaan het lijstje.”

De Rimac Nevera, de snelste en meest krachtige volledige elektrische sportwagen. © Wouter Meeus

Verwacht wordt dat de veiling 20 miljoen euro moet opbrengen, een bedrag dat Grégory niet onrealistisch vindt. “Ik denk dat we op een recordjaar afstevenen. Zowel qua publieke belangstelling als omzet. De Zoute Grand Prix is stilaan incontournable geworden.”

“Daarom laten we niets aan het toeval over. Met Bonhams zijn we hier met een team van zo’n veertig mensen aanwezig. Zelfs de mensen die de auto’s constant poetsen, lieten we uit Groot-Brittannië overkomen. Want alleen het beste is goed genoeg voor hier.”

“De Zoute Grand Prix is een topevenenemt, met een toppubliek en dito organisatie. We zijn trots dat we hier deel van mogen uitmaken.”

© Wouter Meeus

© Wouter Meeus

© Wouter Meeus

© Wouter Meeus

© Wouter Meeus

© Wouter Meeus