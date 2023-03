Zou deze puur Brugse ploeg potten breken in de Ronde van Vlaanderen?

Als het te warm zou worden: frituriste Cindy Sanctorum

Leeftijd: 49.

Lengte en gewicht: 1m67 en 66 kg.

Materiaal: Trek.

Vaste fietsvrienden: “De Fietsvedetjes. Ik rij niet graag alleen. Als ik op zaterdag of zondag rijd, is het ook telkens met enkele leden van de Vedetjes.”

Vast trainingsparcours: “Met de Fietsvedetjes rijden we elke donderdagavond en hebben we vaste toertjes: naar De Smisse, naar Sint-Elooi of In De Vriendschap. Je ziet, de aankomst en de vriendschap primeren. (lacht) Ik doe wel graag sportieve uitdagingen, maar de vriendschap moet er altijd wel zijn.”

Gemiddeld km/jaar: “Door een hernia heb ik een jaar stilgelegen, maar daarvoor reden we 120 à 150 km per week. De hernia is volledig opgelost. Ik doe nu veel pilates en yoga en dat helpt. Ook mijn twee vaste fietsmakers, Christof van Delta Bikes in Oostkamp en Ben van de Steershop in Brugge, hebben we enorm geholpen. Vanaf de paasvakantie begint ons seizoen weer.”

Berggeit: “Op een glooiend parcours kan ik me goed uit de slag trekken, maar écht klimmen is moeilijk voor me. Ik heb er niet het figuur voor. Ik doe het wel, en veel, maar voor mijn vriendinnen. Op dat vlak ben ik écht een horeca-mens: als ze me aan de toog voor iets uitdagen, dan zeg ik meteen: ja, ik ga mee. (lacht) Zo ben ik van Brugge naar Ibiza gefietst, van Brugge naar Rome, de Roc du Maroc met de mountainbike en de 1.000 km voor Kom Op Tegen Kanker.”

Kasseikliever: “Dat doe ik niet zo graag, maar als het moet, dan ga ik er wel over.”

Windbeuker: “Ik ben een zonnemens. De voorjaarsklassiekers en nu al trainen in de koude: dat is eigenlijk niets voor mij. Maar als ze me vragen voor pakweg de Ronde, dan ga ik rijden, ook al is het in de regen. Geef mij maar de zomermaanden. En dat mag ook echt warm zijn. De tochten naar Ibiza en Rome waren in 40 graden, en dat vond ik echt niet erg. Liever te warm dan te koud.”

Doel in 2023: “Na de Roc du Maroc vorig jaar gaan we dit jaar voor iets vriendschappelijk. Het initiatief heet ‘In het wiel van Katty’, maar we weten er nog niets over. Katty, ook lid van de Fietsvedetjes, neemt ons mee op sleeptouw en we moeten tegen augustus in vorm zijn. Ook voor ’s avonds, want uiteraard hoort daar ook een feestje bij.”