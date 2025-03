Zotte Maandagcomité organiseert feest met de buren: “Gezellig samenzijn met buurt”

Op zaterdag 29 maart organiseert het gefusioneerde Zotte Maandagcomité Breemeersch en Tieltstraat in Het Buurthuis hun Feest met de Buren. Het doel is om alle buren uit de buurt gezellig samen te brengen, maar ook om vers bloed te vinden en eventueel de kas nog wat te spijzen.

“Zoals bij vele zaken in de maatschappij heeft corona er ook bij de comités voor de Zotte Maandagstoet ingehakt”, vertelt huidig Sint-Eloooisdeken en lid van het Breemeerschcomité Frank Balcaen. “Doordat er bijna twee jaar niet aan een wagen kon gewerkt worden, haakten heel wat medewerkers af. Doordat zowel bij de Tielststraat als bij het Breemeerschcomité de spoeling dun werd, besloten we vorig jaar de handen in elkaar te slaan en samen onze schouders onder een wagen te zetten. Je hebt binnen een groep vele soorten mensen nodig: denkers, doeners, mensen om de wagen te bevolken, enzovoort. Door samen te werken vonden we alle benodigde krachten. Met resultaat, want we wonnen vorig jaar de eerste prijs.”

Burenfeest

“Binnen het Breemeerschcomité hadden we enkele jaren geleden al het idee om een burenfeest te organiseren, maar het kwam er niet van. Na de fusie besloten we binnen het comité er werk van te maken, met Feest met de Buren op 29 maart als resultaat. Het belangrijkste doel is om eens gezellig samen te zitten met de mensen uit de buurt. We hebben hiervoor 585 flyers verdeeld bij de bewoners van Pittem tussen de Brugsesteenweg, Koolskampstraat en Tieltstraat. Onder het moto ‘het nuttige aan het aangename koppelen’ willen we, naast het gezellig samenzijn, ook polsen of er nog mensen zijn die met ons willen meewerken. We zijn al met 43 leden, maar er kunnen er nog steeds bij. Het is zeker geen doel op zich, maar mochten we de kas nog wat kunnen spijzen, zou dat natuurlijk ook meegenomen zijn. Tenslotte willen we nog meegeven dat iedereen uiteraard welkom is, dus wie ons wil steunen is van harte welkom.”

Feest met de buren gaat door in CC Het Buurthuis en begint om 18.30 uur. Er is een menu voor de volwassen met cote à l’os aan 49 euro en een kindermenu voor kinderen tot 12 jaar met kalkoenfilet en appelmoes aan 20 euro. Er is een springkasteel voorzien en een dj voor de nodige ambiance. Info bij de leden van het comité.