Zonnig weer lokt massaal veel wielertoeristen richting KBK Cyclo die 10 kaarsjes mag uitblazen

Sinds zaterdagmorgen is het gezellig druk op de parking van zaal Kubox waar de start- en aankomstplaats gelegen is van KBK Cyclo. Even voor 9 uur stond de teller van deelnemers aan KBK Cyclo al op 4400 wielertoeristen.

In dikke rijen was het aanschuiven ter hoogte van de scan and ride straten voor het ophalen van het rugnummer. Aangemoedigd tijdens hun start door gelegenheidspresentator Jeroen Dujardin en DJ Björn Desmet was het dan ook een aangename belevenis voor de vele deelnemers. Deze week werd nog bekend gemaakt door vzw O’Dorney, de organisatie achter KBK Cyclo dat ze hoopten op zo’n 4500 deelnemers, maar ongetwijfeld zal deze raming grandioos overschreden worden vandaag.

KBK Cyclo is meteen de openingsklassieker voor wielertoeristen in België en dat was ook heel wat deelnemers duidelijk niet ontgaan. Wie het zwaarste parcours neemt, krijgt een tocht van 120 kilometer waarin heel wat stevig klimwerk zit verwerkt voorgeschoteld. Voor velen de ideale voorbereiding voor wie ook deelneemt aan de Ronde of Luik-Bastenaken-Luik voor wielertoeristen.

Voor wielertoeristenclub Femmes Rouges uit Kortrijk was het alvast de eerste deelname aan Kuurne-Brussel-Kuurne Cyclo. Marleen Scheire, Cindy Volcke, Valerie Bisschop, Lore Vandorpe, Tessy Decoene en Cindy Dhondt opteerden voor een tocht van 60 kilometer en zien hun eerste deelname meteen als de ideale start voor hun seizoen.

Daarnaast kan er ook nog gekozen worden voor een parcours van 85 en 100 kilometer. Wie opteert voor de 60 of 85 kilometer kan nog van start gaan tot 12 uur zaterdagmiddag.

Meer info via kbk-cyclo-2022.be

BRU