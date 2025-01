Zondag stadstraktatie met optreden door groep Rewind Fast Forward

Na enkele jaargangen in de zomer verhuist de stadstraktatie weer naar de winter, zoals hier begin 2020 met een optreden door De Romeo’s (foto). Op zondag 5 januari vanaf 11 uur op de Markt is het zover. Het concept is onveranderd gebleven: alle inwoners van Torhout zijn welkom voor een traktatie door het stadsbestuur. Het ideale moment om bij een lekker drankje te toosten op het nieuwe jaar. Een uur lang schenkt de stad gratis drank. Het gaat om fruitsap of iets sterkers, maar ook om warme soep en glühwein. De stedelijke brandweer bakt sprotjes en burgemeester Kristof Audenaert houdt zijn nieuwjaarstoespraak. De muziek komt dit keer van de groep Rewind Fast Forward of kortweg RFF. Met een playlist die genres overstijgt: van disco, dance en hiphop tot soul, pop en rock. Ambiance verzekerd! (foto JS)