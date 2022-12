Zondag genieten van kerstmarkt in Poeke

Zondag 18 december loopt het gezellig dorpscentrum van Poeke rond de bruisende fontein weer gegarandeerd vol voor de 15de editie van de kerstmarkt. Ruiseledenaren Luc Maenhout en zijn vrouw Caroline Lanoo uit de Poekestraat en Marc Maenhout uit de Grensstraat zijn lid van het feestcomité.

“Ook nu weer concentreert alles zich op het intieme pleintje omgeven door de kerk, twee cafés en enkele woningen met als epicentrum de fontein. En ja, wat origineel en alom gewaardeerd wordt, moeten we in stand houden. Dat is ook nu weer onze levende kerststal, met de klassieke bezetting van het sobere stalletje.”

“Vanaf half oktober startten we, samen met onze voorzitter Johan Van Cauwenberghe, de zoektocht naar gezinnen met een pasgeborene. Geen sinecure, maar een breed netwerk helpt. Veel vrienden en kennissen, ook in de brede regio, kennen ons en weten dat de Poekse kerstmarkt eraan komt en dat de zoektocht naar een ‘kindeke Jezus’ dan volop loopt.”

“Al hun suggesties en meldingen volgen we op. Niet iedereen ziet het meteen zitten om de stal, opgebouwd met balen stro en ander passend materiaal, enkele uren te gaan bevolken. We zorgen uiteraard voor een behaaglijke en warme sfeer. De kerstman uit Lapland wordt vertolkt door een ervaren rot in het vak. Oh oh oh, wat deelt hij graag snoep uit!”

“Ook dit jaar is er een kleurwedstrijd, waarvan de formulieren vooraf in de scholen in de buurgemeenten zijn bedeeld. Wie de tekening ter plaatse indient, verdient meteen een prijsje. Daarnaast zijn er gratis ezelsritjes. De koninklijke muziekvereniging St.Cecilia uit Lotenhulle zorgt voor de muzikale ambiance.”

“Zo’n 15 kraampjes zijn al bezet met een divers en seizoensgebonden aanbod. Mede dankzij de verlichting, het geruis van de fontein en de sfeervolle muzikale inbreng wordt het voor de bezoekers een onmiskenbaar zalige en warme kerstbeleving in het kleine Poeke. We zijn er klaar voor. Nu maar hopen op zalig en heerlijk winterweer”, blikken Marc Maenhout en Caroline Lanoo vooruit.

(RV)