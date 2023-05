Zo’n zestig events kleuren Tielt Zomert

Met Tielt Zomert bundelt stad Tielt alle evenementen in Tielt die plaatsvinden tussen 4 juni en 24 september. “Ook dit jaar staat Tielt Zomert met zo’n 60 events garant voor sfeervolle en zomerse evenementen in Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle. We maken er samen een fijne zomer van”, aldus burgemeester Luc Vannieuwenhuyze en het schepencollege.

Tielt Zomert gaat op 4 juni vanaf 10 uur op de flanken van de Poelberg van start met de landbouwexpo met veeprijskamp en trekker-trek met oldtimers door de Landelijke Gilde. Om de zomervakantie goed in te zetten, is er van 30 juni tot en met 2 juli de 66ste Vlaamse kermis, gevolgd door de Tieltse Europafeesten – met onder andere Pommelien Thijs, Bart Kaëll, Milow en Raymond van het Groenewoud – en het Dreeffestival van 7 tot en met 9 juli. Wie nog niet genoeg gefeest heeft, kan op 13 juli terecht op de Knipse Feesten, die ook op 10 augustus en 14 september plaatsvinden.

Fire Rock

Begin augustus legt Aarsele zijn troeven op tafel met het kermisweekend (5 en 6 augustus) met op zaterdag de kindernamiddag en streekbierenavond en op zondag het wagenspel en parochienamiddag. Op 13 augustus is het de beurt aan Melkrock, het festival op maat van jongeren, gezinnen en pure muziekliefhebbers.

Een van de hoogtepunten wordt ongetwijfeld de Fire Rock 200 op 18 augustus. Naar aanleiding van 200 jaar Brandweer Tielt wordt er een avond pop- & rockmuziek gebracht door Noise Tit en Maïskie Molie ten voordele van de vriendenkring Brandweer Tielt. Op 20 augustus is er ook nog de veiligheidsdag van de brandweer.

Wijnroute

Op 27 augustus is er de opening van de wijnroute met wijnfeesten. De vijf Tieltse wijndomeinen worden met elkaar verbonden aan de hand van een nieuwe fietstocht van zo’n 30 km. Op 9 en 10 september vindt dan weer het shoppingweekend met Tutti Tielt en modeloper plaats. Als afsluiter is er onder meer nog de dagdisco van de scouts (22 september) en Tielt kermis (23 en 24 september).

Voor de meest recente info kan je terecht op www.visittielt.be.