Zomerzoektocht ‘kunst en natuur hand in hand’ tussen Koekelare en Middelkerke

Wie graag fietst en van kunst houdt, kan tot 30 september deelnemen aan de nieuwe Koekelaarse zomerzoektocht. In ‘Koekeloeren naar kunst… tussen Koekelare en Middelkerke’ passeer je acht artistieke locaties, waaronder K. E. R. K., de Kunsthalle ERvincK in Sint-Pieters-Kapelle.

De Zomerzoektocht 2022 van Koekelare is een kunstzinnige rit doorheen het vlakke polderland, met weidse uitzichten alom en kerktorens aan elke einder, afgewisseld met pittoreske dorpjes (Moere, Zevekote, Sint-Pieters-Kapelle, Zande, Leke en Keiem) en enkele korte stukjes off-road. Centraal staan kunst en natuur. De zoektocht verbindt Koekelare met Sint-Pieters-Kapelle – waar deze zomer beeldend kunstenaar Nick Ervinck de kerk opnieuw omtovert tot ‘Kunsthalle ERvincK’ (K. E. R. K.) – en omgekeerd. Je kan starten in beide gemeenten. In totaal zijn er acht kunstlocaties te bezoeken onderweg, van kerken over musea tot galerieën.

Hoeves met streekproducten

De diensten van Toerisme Koekelare en Middelkerke hebben een 42 kilometer lange boeiende zoektocht uitgewerkt. “Goed voor een hele dag fietsplezier op een rustig tempo”, vertelt Koekelaars schepen van Toerisme Jessy Salenbien (Vooruit) enthousiast. “Je vindt – naast de kunstlocaties – ook nog heel wat andere ‘points of interest’, leuke horecastops en diverse hoeves met streekproducten onderweg.”

Net als vorige jaren is de zoektocht gratis en is er een mooie prijzenpot van 1.000 euro te verdelen onder de winnaars. “Maar de hoofdvogel dit jaar is een VIP-arrangement voor het Champagneweekend in Middelkerke voor vier personen”, besluit Jessy Salenbien. (EV)

Meer info en deelnameformulier: www.koekelare.be/zomerzoektocht-2022 of vraag de gedrukte folder bij de Dienst Toerisme, Sint-Maartensplein 15B in Koekelare, tel. 051 61 04 94, cultuurentoerisme@koekelare.be.