Zomer gestart met ‘Dare to run’

Sinds Meloika Verweirder en haar jonge equipe de gemeentelijke dienst Vrije Tijd leiden aan de gemeente Alveringem, krijgen inwoners een nieuw en moderner scala aan activiteiten aangeboden. Loopevenement ‘Dare to Run’ was voor het tweede jaar op rij zo’n beetje de opener van het zomeraanbod en vond vorige vrijdag plaats. Volwassenen konden kiezen tussen 5,5 en tien kilometer en er was ook een kidsrun. Aan de start kwamen 30 kinderen en 115 volwassenen.

De zussen Emma (23) en Louise Patfoort (18) uit Houtem, Jerome Provoost (18) uit Izenberge en Jeroen Franchois (24) uit Beauvoorde waren erbij. “Ik wist niet van dit evenement, maar Louise heeft mij warm gemaakt voor de 10 kilometer”, zegt Jerome. “Ik loop sowieso twee keer per week. Niets anders maakt mijn hoofd zo leeg!”

Emma Patfoort wint voor tweede keer

“Ik studeer kiné en probeer ook zoveel als mogelijk wekelijks tien kilometer te doen”, zegt Louise. Zus Emma die in de vrije basisschool van Alveringem les geeft, won in 2022 al de reeks van de 5,5 kilometer en flikte dat vrijdag opnieuw! Jeroen Franchois vertelde dat hij aan het trainen is voor de Iron Man van zondag 18 juni in Oostenrijk. “Bijna 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42 kilometer lopen, dat wordt andere koek”, glimlacht hij… De overige winnaars waren Rien Hillewaere (heren 5,5 km), Nel Bulcke (dames 10 km) en Wes Mestach (heren 10 km).

Kidsrun

Voor de kidsrun waren er niet zo heel veel inschrijvingen, maar zij die het aandurfden, waren wel enthousiast. In de categorie eerste en tweede leerjaar won Falke Franchois bij de meisjes, Lias Matten won bij de jongens. Renée Verschave en Luka Verstraete kwamen als eerste aan in de categorie van het derde en vierde leerjaar en Ana Vanbleu en Mauro Coutereel waren de beste lopers in de categorie vijfde en zesde leerjaar. Alle zes waren ze heel trotse winnaars. “Lopen is een beetje lastig, maar het lukt als je goed in- en uitademt”, meent Lias. Luka Verstraete vertelde dan weer dat hij lopen super leuk vindt. “Ik ben sportief en ga elke week naar de atletiekclub. Daarom dat ik hier al twee keer gewonnen heb”, glimlacht hij. Renée, Falke, Lias, Mauro, Luka en Ana gingen voor ons op de foto, geflankeerd door de schepenen Jacques Blanckaert, Sylvie Thieren, Karolien Avonture en burgemeester Liefooghe. (AB/foto AB)