Zoek en volg de Eekhoorn tijdens herfstwandeling

Zoek en volg meneer of mevrouw Eekhoorn. Maar pas op, want eekhoorns zijn snel, tot wel 32km/u. Dit is het thema van de zoektocht van K-Deetje uit de Kortrijksestraat in Oostkamp tijdens deze herfstvakantie.

Dewandeling neemt je 4,5 km mee langs de mooie plekjes en bossen in Oostkamp, metvraagjes, weetjes en opdrachten onderweg. “Het eindstation is de winkel van K-Deetje, waar meneer of mevrouwEekhoorn het fijn vertoeven vindt. Misschien zie je hen daar wel. Nade wandeling en met je opdracht van onderweg, kan je terecht in dewinkel voor een klein extraatje. Een klein geschenkje met watknutselmateriaal in om met hun tak en eikel te knutselen die ze onderwegmoesten meenemen”, zegt Debbie Hellebuyck van K-Deetje. Het vertrekpunt is voorzien aan K-Deetje in de Kortrijksestraat 58 in Oostkamp. Daar kan je de papieren versievan de wandeling afhalen. Via de website kan je de wandeling ook op voorhand downloaden en dan vertrek je aan de eerste opdracht ter hoogte vanDalehof.

Nieuwe winkel

“Het idee voor deze herfstwandeling kwam er om de mensen warm te makenvoor onze nieuwe winkel die we eind 2023 openen. Daar willen we nog meer inzetten op het organiseren van activiteiten voor kinderen enjonge gezinnen”, aldus Debbie. De zoektocht loopt de volledige herfstvakantie. (GST)

Info: www.k-deetje.be