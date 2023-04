Zoek de haan en win een prijs: ook in onze provincie organiseert Jongerenpastoraal Vlaanderen de Grote Hanenzoektocht

Op zondag 23 april organiseert IJD – oftewel het Jongerenpastoraal, de jeugdwerking van de katholieke kerk – een grote Hanenzoektocht in alle Vlaamse provincies. Ook in West-Vlaanderen kan er vanaf 10 uur gezocht worden naar dé mysterieuze haan. Als je die hebt gevonden, maak je kans op drie mooie prijzen.

Vanaf 10 uur verschijnen er op de Facebookpagina van IJD Brugge verschillende tips over de locatie van de haan én instructies over een geheim voorwerp dat je moet meebrengen op je zoektocht. Wie de haan vindt én het gevraagde voorwerp bij zich heeft wint drie prijzen. Het gaat om 50 euro IJD-tegoed dat je kan inzetten voor IJD-activiteiten en -kampen, 50 euro tegoed op een ticket naar de Wereldjongerendagen in Lissabon deze zomer én een geheime prijs. Vanaf 14 uur is de haan te vinden op de geheime locatie.