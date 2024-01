Zo mooi was Oostende in 2023: Katia Maeyaert van katlovesostend selecteert haar strafste foto’s

In een eerder Mercatorgesprek lieten we u kennismaken met Katia Maeyaert, die onder de noemer ‘katlovesostend’ elke dag een mooi beeld van Oostende deelt met haar volgers op Instagram. We vroegen Katia om voor ons de mooiste beelden van het voorbije jaar te selecteren.

“Ik noem het geen fotografie, maar iPhonografie. Ik doe alles met mijn iPhone en vanuit een buikgevoel. Maar veel mensen vinden het mooi. Mijn stijl van fotograferen behoeft blijkbaar geen complexe camera of lenzen. Soms werk ik de foto’s wel wat bij, ook gewoon met mijn iPhone, maar dat is het dan ook.” We laten u meegenieten.

1/4 Terminus, gefotografeerd op 23 september. "Ons station doet me altijd met heimwee terugdenken aan maalboten en jetfoils. Reflecties over maritieme hoogdagen", licht Katia toe. © Katia Maeyaert 2/4 8 september, een prachtige nazomerdag: "De verlichte Gaanderijen en Thermae Palace geven een magische gouden indruk gezien vanop het strand", vindt Katia, die prompt haar iPhone bovenhaalt om dat beeld vast te leggen. © Katia Maeyaert 3/4 Op 21 oktober kon Katia dit beeld vastleggen van menselijke silhouetten en het kunstwerk 'Dansende Golven' op de zeedijk ter hoogte van het Kursaal. "Ik breng niet zo graag mensen in beeld omwille van hun privacy. Spelen met silhouetten en schaduwen is een ideaal alternatief", legt ze uit. © Katia Maeyaert 4/4 "Ik hoop dat dit meisje later herinneringen heeft aan haar strandwandeling met haar mama", vertelt Katia over deze foto van 24 november. "Foto's leggen momenten vast die nooit meer terugkeren. Daarom is het belangrijk om er zoveel als mogelijk vast te leggen." © Katia Maeyaert