Zigy Lippens is nu ook officieel prins carnaval

Het was door een gebrek aan tegenkandidaat een formaliteit, maar Heist heeft met Zigy Lippens (25) nu officieel een nieuwe prins carnaval. Hij werd dit weekend gevierd op het traditionele Prinsenbal in Ravelingen en genoot met volle teugen.

Elke carnavalist telt nú al af naar zondag 2 maart. Een hoogdag in Heist en dat zal met Zigy Lippens (25) als prins carnaval zijn. Traditioneel wordt die officieel gekozen op het Prinsenbal, maar echt spannend was het afgelopen weekend niet. Reden: een tegenstander voor Zigy was er niet. Al kon dat de sfeer niet drukken. Met Zigy krijgt Heist dan ook een prins die carnavalist in hart en nieren is. “Carnaval is me met de paplepel ingegeven van thuis”, knikt Zigy. “Als klein kind liep ik al mee in de stoet. Ik zat zelfs nog in de buggy. Mijn ouders waren ook echte carnavalisten dus ik heb nooit anders gekend. Ondertussen ben ik al jaar en dag aangesloten bij De Tjoeptjes. Eerlijk? Ik kijk enorm uit naar mijn eerste termijn als prins carnaval. De verhalen die je erover hoort zijn fantastisch.” (MM)