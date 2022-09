Zevende editie Veurnse Stratenloop voltreffer met 1150 deelnemers

De organisatie van de Veurnse stratenloop ‘Laat Mie Moar Lopen’ blikt tevreden terug op de zevende editie. In hun opzet ‘Mensen in beweging brengen’ zijn ze opnieuw met brio geslaagd. Maar liefst 1150 deelnemers schreven zich vooraf in, liepen zich uit de naad, aangemoedigd door een massa enthousiaste supporters en presentator Johan De Beule.

Om 18 uur werd het startschot gegeven aan de Sint-Walburgakerk voor de Kidsrun. Die ging al gepaard met een kleine valpartij, maar onversaagd krabbelden zelfs deze piepjonge lopertjes snel weer recht en spurtten verder voor de eerste 400 meter. De allerjongsten (6-7 jaar) liepen een lus van 400 meter, de 8-9-jarigen liepen deze lus twee keer en de 10-11-jarigen maakten drie rondjes. Alle kinderen werden beloond met een medaille.

Om 19 uur stonden de andere deelnemers aan de start op de Grote Markt. Zij konden kiezen voor een 5 of 10 km-loop. Een aantal mensen schreven zich ook in voor de G-loop (Memorial Paule George). Langs het parcours zweepten muzikale attracties het loopritme op en zorgden voor nog meer ambiance. Medeorganisator Dirk Kesteloot is tevreden.

“Er schreven zich nog meer mensen in dan vorig jaar, maar liefst 1150! We telden 890 volwassen stratenlopers en 260 kids. Zeker voor de kidsrun zien we een hele mooie evolutie: de eerste editie van de kidsrun registreerden we 130 deelnemertjes. Dit is dus een verdubbeling! Onze doelstelling ‘Zoveel mogelijk mensen in beweging’ is opnieuw waargemaakt. Zelfs de Beach Runs van deze zomer van onze kustgemeenten kenden bijlange niet zo’n bijval!”

Zoals elk jaar waren er ook prijzen voor de meeste deelnemers. De vereniging met het meeste aantal deelnemers was KSV Veurne met 26 deelnemers. Het college Veurne blonk uit als beste school met 74 deelnemers en de prijs voor ‘bedrijf met de meeste deelnemers’ ging naar Optiek Hostens met 54 deelnemers.

Bij de heren won Rémi Decae de 5 km-loop, bij de dames had Marta Bernardi de snelste benen. Louis Naeyaert won de 10 km-loop en Fleur De Nil haalde als eerste de eindmeet bij de dames. Lino Corneille won de G-loop bij de heren en Evelien Baelen bij de dames.

(MVP)