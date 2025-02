Zevende buurtfeest voor bewoners Ezelbrugstraat

Een 36-tal bewoners uit de Ezelbrugstraat Menen kwamen al voor de zevende keer samen voor hun jaarlijkse buurtfeest. In het zaaltje van de kleuter- en lagere school Blijdhove Menen zette de organisatie een feestontbijt klaar met croissants, pistolets, fruitsla, koffie, cava en nog meer lekkers. Het feestje werd na dit stevige ontbijt verder gezet met een lekker nieuwjaarsaperitiefje. Volgens een van de bezielers, Johan Tant, is deze gezellige bijeenkomst een ideale gelegenheid om elkaar beter of nog beter te leren kennen. (NV/foto NV)