Zeven vriendinnen organiseren Atelier Marché op de Bosmolens

Wie graag snuistert tussen leuke spulletjes moet op 2 oktober afzakken naar de Bosmolens. Zeven vriendinnen organiseren een fijne markt met tweedehands artikelen en nieuwe spullen in de Oude Iepersestraat. In Lab152 zullen tal van producten te vinden zijn voor kleine prijsjes. Er is ook een pop-upbar om de sfeer helemaal compleet te maken.

Danièle Seynhaeve ontvangt regelmatig mensen in haar woning in de Oude Iepersestraat 14. Met Lab152 heeft ze een eigen plek waar ze verschillende workshops aanbiedt, maar voor Atelier Marché gooit ze het met zes andere creatieve dames over een andere boeg. “Samen met zes vriendinnen leek het ons een goed idee om eens wat spullen van de hand te doen.” weet Danièle. “Een mens verzamelt heel wat en eigenlijk ligt er na een tijd heel wat gerief dat je amper gebruikt. We stelden met ons zeven vast dat we eigenlijk allemaal met dat probleem kampen. Van het één kwam het ander en nu staat onze eerste editie van Atelier Marché op het programma.”

Mooi aanbod

De vriendinnen, Mieke Vandenabeele, Elke Vangroenweghe, Eveline Verleden, Wendy Vanneste, Marie Deprez en Stefanie Verhelst komen op zondag 2 oktober allemaal naar Lab152 in de Oude Iepersestraat 14. “We zorgen voor een ruim aanbod aan tweedehands en nieuwe producten. Zo zal er kleding zijn, maar we bieden ook speelgoed en boeken aan. Verder zal er heel wat decoratie, kaarsen en hobbyproducten te krijgen zijn. We zorgen dat er voor elk wat wils is.”

De vriendinnen hopen zo wat spullen te verkopen. “We leven in een wegwerpmaatschappij en het is nooit slecht om daar iets aan te doen. Wat wij niet meer gebruiken of maakten, kan misschien op een andere plek nog een mooi leven krijgen.”

Lab152

De vriendinnen willen ook de innerlijke mens wat aansterken. “Het is altijd fijn om na het shoppen iets te eten of te drinken en dat zal kunnen in onze pop-upbar. Je kan bij Soepe en Sauze terecht voor een heerlijke kop soep of een verfrissend sapje. Daarnaast zal je soep, arancello, advocaat en limoncello kunnen aankopen om mee te nemen, allemaal van eigen makelij.” legt Danièle uit. “De weersvoorspellingen zien er prima uit, dus we hopen onze tuin in te kunnen. Alles gaat door in Lab152 dus mensen kunnen ook daar eens rondkijken mochten ze interesse hebben in een toekomstige workshop.”

Als de markt aanslaat, sluiten de zeven een volgende editie niet uit. “We hopen natuurlijk dat Atelier Marché een succes wordt en dan is het zeker mogelijk dat er nog een tweede editie komt, eventueel zelfs al in het voorjaar. We zien wel. Eerst afwachten wat 2 oktober brengt!”