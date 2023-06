Zeven rustpunten voorgesteld in Zonnebeke

Deze voormiddag werd er verzameling geblazen op het Salinasplein in Beselare om het project Momentum van de dienst toerisme van de gemeente Zonnebeke voor te stellen.

Zeven rustpunten zijn er nu in de gemeente waar men even kan verpozen en genieten van zowel vergezichten als lokale geschiedenis. Het was niet vreemd dat dit project in samenwerking met de provincie en met Europese subsidies in het heksendorp werd voorgesteld. Een van de rustpunten is immers gelegen in het centrum van de gemeente waar rust en ontspanning samen komen. De vroegere kruidentuin onderging een ware metamorfose en is nu een rustpunt met bank en met de lokale geschiedenis verbonden en werd omgedoopt tot Heksentuin.

Op wandelafstand van de kerk en naast het speelplein werd samen met het rustpunt ook nog een kiosk neergezet waar de geschiedenis van de heksenhistorie verteld wordt. In dit heksenjaar, Heksenstoet op 30 juli, is dit alvast een opsteker voor het dorp en hun inwoners. Voor de gemeente Zonnebeke die met deze nieuwe rustpunten nog een verwezenlijking rijker is op toeristische gebied. (ZB)