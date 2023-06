Zeven groene ontmoetingspunten voorgesteld door nieuwe bloemenheks

Zaterdagvoormiddag werd in Zonnebeke het Netwerk van Groene Ontmoetingspunten goepend. Op zeven verschillende plaatsen krijgen inwoners en passanten de mogelijkheid om het drukke leven even eonthaasten, tussen het groen én met een verhaal.

Het nieuwe project werd zaterdag voorgesteld op het Salinasplein in Beselare, waar het plein heringericht werd in het teken van de heksen en het Beselaars archief. In dit heksenjaar – de Heksenstoet vindt plaats op zondag 30 juli – zeker een opsteker voor het dorp. De nieuwe bloemenheks Fleurelleke tekende present om het plein officieel te openen.

“In het kader van plattelandsontwikkeling werd een studie gedaan naar wat belangrijk is om een dorp leefbaar te houden”, aldus gedeputeerde Bart Nayaert. “Hieruit bleek dat voor de leefbaarheid van een dorp de kwaliteit van de leefomgeving en de plek waar je mensen kan ontmoeten in een dorp via groene paadjes en mooie plekjes zoals hier in Beselare, zodat mensen zich goed zouden voelen in hun dorp. In totaal werden meer dan 90 projecten ingediend, 30 daarvan werden geselecteerd onder begeleiding van een ontwerpbureau en samen met Westtoer. Daarvan hebben 28 projecten van subsidie kunnen genieten. De gemeente Zonnebeke kon rekenen op 50.000 euro Europese middelen die via de provincie werden toegekend en dit magisch plekje hier in Beselare is hier samen met zes andere projecten het resultaat van.”

Joachim Jonckheere, schepen van toerisme: “Deze rustpunten zijn een initiatief van onze dienst Toerisme”, vertelt schepen van Toerisme Joachim Jonckheere (#Team8980). “De zeven locaties zijn het pleintje hier op het Salinasplein, waar ook een kiosk is ingericht met info over de tien heksen die aangehaald worden in de Heksenstoet, twee uitzichtpunten werden gerealiseerd bij een vallei, één uitzichtpunt op het einde van de parking van Tyne Cot Cemetery met uitzicht op Ravebeekvallei die een belangrijke rol speelde in de Slag bij Passendale en één met uitzicht over de Reutelvallei, bij de wijndomeinen Altinus, Den Nachegael, de Reutelvallei om deze beter te ontsluiten en fietsers de mogelijkheid geven om eventjes uit te rusten en via infoborden meer te weten te komen over deze wijngaarden. Dan werd er ook nog een tweede heksenlocatie gekozen op de grens van de Wervikstraat en de Sportlaan, de heksenkring werd heringericht en voorzien van infoborden over het ontstaan van de Heksenstoet.”

(ZB)