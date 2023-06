Zet de zomer in tijdens een uniek Surf- en Supfestival

Op zaterdag 1 juli 2023 trapt Zeil- en Surfclub Gavermeer het zomerseizoen op gang met de eerste editie van Waterstart @De Gavers. Tijdens dit Surf- en Supfestival wordt een 4u-estafettewedstrijd georganiseerd voor surf of sup in teams per 3.

Doorlopend worden de hele dag tal van wateractiviteiten en initiaties aangeboden voor kinderen en estafette-deelnemers. “We willen zo het windsurfen dichter bij de mensen brengen. Watersport (sup, surf en zeilen) is minder bekend dan pakweg voetbal of wielrennen, maar daarom niet minder toegankelijk, zeker ook voor kinderen en jongeren”, zegt organisator en trainer-coach Elias Jonniaux. “We zien het als een extra sportieve uitdaging voor families, vrienden of collega’s.” De bedoeling is zoveel mogelijk Gaver-rondjes doen met je team en zo kans maken op een van de vele prijzen uit de tombola. “Waterstart mikt niet enkel op ervaren watersporters, maar ook op beginnende watersporters en gezinnen die eens willen proeven van de verschillende soorten watersporten in De Gavers”, duidt Elias. “Voor sup is er geen ervaring nodig. Wie geen schrik heeft van water en wat evenwicht heeft, kan al deelnemen.”

Wateractiviteiten

De event-weide ter hoogte van het watersportgebouw wordt die dag omgetoverd in de ideale plek om samen met je kinderen de zomer in te zetten. Kinderen kunnen met een stempelkaart deelnemen aan tal van leuke wateractiviteiten en maken kans op een leuke prijs. Er is voor elk wat wils. Smurfsurf: leren windsurfen op een zwembad onder begeleiding. “Perfect om een eerste keer met een surfplank over het water te glijden.” Surfrodeo: een test om je evenwicht te bewaren. Zeil-initiatie: leer een echte zeilknoop maken of voel de wind in de zeilen. Mattenparcours: balanceer over het water op een mattenparcours van meer dan 15 meter. Rola bola: overgewaaid vanuit de circuswereld, test je surf skills op het droge. “Voor de ouders is alles aanwezig om een zalige zomerdag te beleven aan de oevers van het Gavermeer: food, drinks, muziek en voor de durvers enkele uitdagende wateractiviteiten”, aldus Elias. Het evenement start om 11 uur.

Meer info: waterstartgavers.be.