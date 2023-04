Zesde fotozoektocht in het groen voor het hele gezin

Tijdens de zesde fotofamiliezoektocht, die op 1april gelanceerd wordt door de toeristische dienst, wordt de kleinste deelgemeente Zandvoorde in de kijker gezet.

De route is zo’n 3 km lang en voert je langs rustige straatjes en trage wegen. “Misschien is dit een gelegenheid om ook eens een bezoekje te brengen aan de commandobunker, de gedenkplaat van Jacques Brel of de Sint-Bartholomeuskerk. Of toch liever de wandeling verder zetten in het Zandvoordebos en daarna iets eten in één van de twee authentieke dorpscafeetjes of in ons gloednieuw Dorpspunt”, aldus schepen van Toerisme Joachim Jonckheere (#team8980). “Onze kleinste deelgemeente heeft veel verborgen parels die zeker het ontdekken waard zijn.”

Aan de wedstrijd is een online prijsvraag verbonden. Een sfeervol filmpje op de website toerismezonnebeke.be helpt je op weg. In augustus van vorig jaar hebben Karen Derveaux en Sofie Cherchié van de dienst toerisme met de bakfiets het traject van de fotozoektocht afgelegd. Hoeveel tijd hadden ze hiervoor nodig?

Zonnebonnen

Formulieren voor de zoektocht zijn vanaf 1 april te verkrijgen bij de dienst voor toerisme, in het Dorpspunt Zandvoorde, verschillende lokale horecazaken of aan de blokpalen op de marktpleinen in Groot-Zonnebeke. De formulieren worden gratis verspreid, maar bij afgifte van een antwoordstrook wordt een bijdrage van 1 euro gevraagd. Er zijn tien winnaars.

De prijzenpot bestaat uit een reeks Zonnebonnen en geschenkmanden met streekproducten. De hoofdprijs is een Zonnebon ter waarde van 120 euro. De zoektocht loopt van 1 april tot 3 september. (NVZ)

Info: Dienst toerisme, 051 77 04 41, toerisme@zonnebeke.be.