Zelfs bij 30 graden leggen deze dorpen elkaar het vuur aan de schenen: “Niemand weet nog hoe de rivaliteit ooit begon”

Tijdens de warmste vijf uur van een snikhete zaterdag puften jong en oud duizenden kilometers op en af tussen de heuvelachtige dorpjes Westouter en Reningelst. De inzet: om ter meest rondjes voor het dorp van hun hart. De onderlinge rivaliteit heerst er sinds mensenheugenis en dient nu een hoger doel.

“Wij moeten het gat dichtrijden, want na de voorbije 5 edities van de onderlinge fietsmarathon is de stand 3 – 2 voor Reningelst.” Bert Doise uit Westouter was zaterdag extra gemotiveerd om tussen 13 en 18 uur zo veel mogelijk rondjes te fietsen. “Nooit eerder was het zo heet, dus moéten we af en toe wel eens stoppen om eentje te drinken. Hopelijk zitten mijn dorpsgenoten meer op hun fiets dan op het terras.”

Overloper

Plezier primeert, al blijkt een stevige dosis dorpschauvinisme nooit ver langs het hellend parcours van 8,6 km. “Ik ben een overloper”, bekent Kim Gavel (34). “Mijn roots liggen in Reningelst, waar mijn ouders de beenhouwerij hebben uitgebaat. Ik huwde met een Westouternoare en ging met het gezin toch in Reningelst wonen.”

Maar niet van harte. “Wie een huis te koop weet in Westouter, mag dat altijd laten weten”, lacht Kim, die tegen haar thuisdorp reed. “Ik kon ook vier collega’s uit alle hoeken van West-Vlaanderen warm maken: allen reden ze 13 rondjes voor Westouter. Ikzelf heb er 2, maar ik nam de fiets van mijn 6-jarig dochtertje op sleeptouw. Zonder elektrische ondersteuning!”Grinta genoeg onder de deelnemers. De oorsprong van de ludieke strijd blijft een raadsel. “Ik heb het nooit anders geweten: in het voetbal, tijdens de koers, zelfs bij het pinten drinken ontstaat rivaliteit”, aldus Doise.

Burgemeester fietst mee

“Geen flauw idee hoe het ooit begon”, zegt ook Christof Dejaegher, al 18 jaar burgemeester van Poperinge, waartoe Reningelst behoort. “Ik heb drie rondjes op de teller.” Zijn bezette ambtsgenoot uit Heuvelland stuurde een deel van zijn schepencollege om rondjes te fietsen voor Westouter. Dat er ook kan samengewerkt worden, bewijst de Belcanto Classic die al bijna 30 jaar wordt gereden op het grondgebied van beide dorpen.

“In Reningelst zijn momenteel wegenwerken, maar die moeten van de baan zijn tegen de laatste maandag van augustus, de dag van Belcanto”, stelt Doise. De Fietsmarathon is een competitieve knipoog naar Belcanto: een koers om te beminnen én om te winnen.

Vlag veroveren

Het dorp met de meeste rondjes mag de eigen vlag een maand uithangen bij de buren. Het tellen gebeurt door een onafhankelijke jury op “neutrale grond”. Westouter ziet het gat groter worden: 250 deelnemers reden 1.035 rondjes en 8.797 km voor het dorp, terwijl Reningelst 1.171 rondjes en 9.953 km telt dankzij 269 deelnemers.

De grootste winnaar blijkt Kiekafobee, een vzw die vakantie toegankelijk maakt voor levensbedreigend zieke kinderen en hun gezin. “Een appartement aan de kust met de nodige medische ondersteuning”, duidt organisator Pascal Vandelannoote uit Reningelst. “We mikken op een mooi bedrag van zo’n 1.500 euro”, zegt organisator Simon Fonteyne uit Westouter. “En volgend jaar geven we er weer een lap op: ons dorp geeft zich nooit gewonnen.” (TP)