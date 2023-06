Zeepkistenrace aan derde editie toe

Het feestcomité van de Ginste organiseert voor de derde keer de populaire zeepkistenrace, een traditie in aanloop naar de Ginstekermis. Het evenement staat gepland op zondag 9 juli in de Holdestraat in Oostrozebeke.

Zoals bij de vorige edities is er tijdens de zeepkistenrace een wedstrijd voor volwassenen en ook eentje voor de kinderen. Inschrijven voor dit evenement kan via de Facebookpagina van het feestcomité waar de deelnemers ook kunnen kennis maken met het reglement. Zo zijn er prijzen voor de snelste wagen, de origineelste wagen maar ook voor de pechvogel van de dag.

De deelnemers kunnen er zeker van zijn dat zij een drietal races kunnen afwerken. Naast een snelheidsparcours is er dit keer ook een verrassingsparcours. Er worden net zoals bij de vorige editie een dertigtal deelnemers verwacht.

Ginstekermis

Intussen verwijzen we ook even naar de jaarlijkse Ginstekermis op vrijdag 8 september tot en met zondag 10 september. Even kort de hoofdingrediënten vermelden van de komende Ginstekermis. Op vrijdagavond staat een rocknight gepland met als hoofdact een tribute aan Rammstein. Op zaterdag wordt Willy Sommers verwacht en op zondag krijgt traditiegetrouw de grootste rommelmarkt van Vlaanderen zijn beslag. We geven nog even mee dat de tickets voor vrijdagavond 12 euro kosten in voorverkoop en 15 euro aan de deur. De tickets voor zaterdag met Willy Sommers kosten 25 euro en 15 euro voor staanplaatsen in voorverkoop en 20 euro aan de deur. (CLY)